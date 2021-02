La CUP decidirà en assemblea qui substitueix Laia Estrada a l'Ajuntament de Tarragona

La portaveu del grup municipal cupaire a Tarragona va sortir escollida diputada al Parlament

Actualitzada 15/02/2021 a les 21:23

Els militants de la Candidatura d'Unitat Popular a Tarragona començaran aquesta mateixa setmana el procés assembleari que decidirà qui substituirà Laia Estrada al grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Amb el resultat d'ahir de la formació anticapitalista a les eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals van aconseguir 9 escons, l'encara portaveu del grup municipal cupaire al consistori tarragoní es convertirà aviat en diputada. Com que el seu partit no contempla l'acumulació de càrrecs en els estatuts, Estrada no podrà compaginar les dues feines, de manera que un nou regidor o regidora de la CUP entrarà al plenari de la plaça de la Font.

Així, la també regidora cupaire al consistori, Eva Miguel, passarà a ser la portaveu del grup municipal. En aquest sentit, Miguel va defensar que «el nostre és un projecte col·lectiu, hi ha molta gent treballant darrere encara que no siguin cares públiques». Miguel es va mostrar «amb ganes que entri a treballar la nova companya». Sobre això, explicava que «ens reunim cada setmana en assemblea local i en la pròxima un dels punts a parlar serà el procés per escollir nova regidora». «Començarem a treballar en aquest relleu i, quan sigui escollida i accepti, és important que comenci a empapar-se de la feina del grup municipal i del treball intern», finalitzava Miguel.

Per altra banda, la CUP va emetre un comunicat ahir en el qual celebrava el resultat aconseguit i assegurava que durà al Parlament «les lluites del territori» de la mà d'Estrada. «La CUP estem molt satisfetes després dels resultats obtinguts ahir a la circumscripció de Tarragona, recuperant la diputada que vam obtenir el 2015. Laia Estrada, que deixarà la regidoria a l'Ajuntament de Tarragona, serà la nova representant del territori al Parlament, prenent el relleu d'en Sergi Saladié», deien els cupaires, que afegien que «volem deixar palès que portarem la veu del Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre al Parlament per impugnar el model desenvolupista franquista que va condemnar a les nostres comarques a ser una perifèria i l'abocador dels Països Catalans, així com donar resposta a les principals problemàtiques que fa temps que s'ignoren».

Finalment, deien que «l'entrada de VOX al Parlament no es pot prendre a la lleugera, però el traspàs dels vots de Cs que prèviament eren del PP demostra que l'extrema dreta sempre ha existit i forma part del sistema».