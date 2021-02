L'associació Tarraco Gats demana que no desapareguin les colònies de gats de la Part Alta

Han obert una petició a la plataforma Change.org

Actualitzada 16/02/2021 a les 18:47

L'associació Tarraco Gats ha obert una petició a la plataforma Change.org per tal d'evitar que les colònies de gats de Sant Llorenç i la plaça de l'Oli de Tarragona no desapareguin. L'associació indica que «temen per la vida dels gats» per culpa de les obres que es plantegen per edificar els solars.Tarraco Gats entén que no s'han d'aturar els projectes urbanístics de la ciutat per una colònia de gats però insten a buscar una solució adient per a tothom. La idea de reubicar els gats no els satisfà, ja que «la majoria de gats intenta tornar al seu lloc d'origen». En el cas de la Part Alta, indiquen que aquest moviment dels felins podria provocar atropellaments i es mostren preocupats pel seu benestar.També es fan ressò de la Llei de Protecció Animal de Catalunya que prohibeix la captura o reubicació dels gats que formen part d'una colònia.Per aquest motiu demanen que part del solar de Sant Llorenç es converteixi en una zona enjardinada on pugui viure la colònia, i que el solar de la plaça de l'Oli sigui habilitat pels felins.Finalitzen el comunicat dient que la preocupació per aquests animals és compartida per una gran part de la població i que «els gats també són veïns de la Part Alta».