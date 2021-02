L'Ajuntament de Tarragona busca recursos per construir el col·lector del carrer Reial

Espera tenir el finançament per enllestir aquest mandat un projecte que reduirà en un 90% les inundacions a la Part Baixa

Actualitzada 15/02/2021 a les 20:54

L'Ajuntament de Tarragona busca els recursos necessaris per poder abordar la construcció del col·lector d'aigua del carrer Reial. Es tracta d'un projecte que s'enfila als 4,38 milions d'euros i, segons reconeixia el regidor de Territori del consistori, Xavi Puig, «és un pressupost molt elevat i, per això, el que estem fent és buscar fórmules de finançament». Aquest es podria aconseguir o bé a través de la capacitat de crèdit de l'ajuntament o, el que sembla més probable, amb col·laboracions d'altres administracions, com per exemple per mitjà de fons europeus relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. L'actuació forma part d'un paquet de millores a la xarxa de col·lectors de tota la ciutat, ja que Puig recordava que la Part Baixa no és l'únic lloc amb incidència quan hi ha inundacions, però sí que és una de les zones que més pateix en aquest sentit quan hi ha episodis de fortes pluges.

La intervenció al carrer Reial estarà dividida en diverses fases i, segons l'edil, a partir de les dades dels últims 50 anys, reduiria en un 90% les inundacions a la Part Baixa. És a dir, que només hi haurà una de cada 10 de les inundacions actuals un cop el col·lector sigui una realitat. Segons explicava Puig, la primera de les fases consistirà a col·locar les canonades en els últims 52 metres del carrer Torres Jordi que abocaran l'aigua de la pluja al riu Francolí. Aquesta tindrà un cost de 283.000 euros. La següent fase seria la construcció d'una canonada de 3,5 per 1,5 metres i amb una llargada de 656 metres, des del començament del carrer Reial fins al carrer Castaños. Aquesta actuació serà la més potent per les dimensions i tindrà un cost de 3,13 milions d'euros. La tercera fase consistirà en la instal·lació d'una canonada des de l'altura del carrer Castaños fins a la plaça dels Carros, de 2,5 per 1,5 metres i una longitud de 282 metres. El cost d'aquesta part serà de 863.000 euros. I finalment, l'últim tram del col·lector començarà al carrer d'Anselm Clavé i anirà a parar al sobreeixidor del Miracle, on s'abocarà l'aigua que hagi recollit de la pluja. Amb un preu de 109.000 euros, tindrà una llargada de 63 metres.

A banda d'aquestes actuacions al llarg dels carrers Torres Jordi, Reial i Anselm Clavé, que uneixen el riu Francolí amb la platja del Miracle, Puig explicava també que hi haurà dos projectes adjacents. Per un costat el col·lector del carrer Barcelona fins al sobreeixidor del Miracle, unes obres que consistiran en l'ampliació de l'actual galeria i que tindran un cost d'un milió d'euros. I per altra banda el col·lector del tram baix del carrer Pere Martell, que anirà des de sota la via del tren fins al Port. Aquesta actuació tindrà un cost total de 117.000 euros. «És en aquests carrers on, si incrementem la capacitat d'agafar l'aigua de les pluges, salvaguardem la resta de la Part Baixa de patir inundacions, són els que tenen una major capacitat per acollir els col·lectors i arreglarem així el problema d'inundabilitat de la zona», explicava Puig.

La previsió del consistori era que aquestes intervencions es comencessin a dur a terme enguany, però la crisi de la covid i la manca de finançament, entre altres, han provocat que el calendari s'hagi endarrerit i l'objectiu de l'equip de govern sigui, ara per ara, fer-ho durant aquest mandat. «Treballem amb Ematsa per fer-ho quan tinguem els diners», deia Puig.