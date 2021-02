L'AEHT recorre les restriccions de l'hostaleria per la covid al TSJC

El text es basa en la resolució del tribunal que ha suspès el tancament de l'hostaleria al País Basc

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) ha presentat un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra les restriccions a la restauració que només permeten obrir els bars i restaurants de 7.30 a 10.30 h. i de 13 a 16.30 h. El recurs l'han presentat conjuntament amb la Federació d'Hostaleria de Lleida, la Federació d'hostaleria de les comarques de Girona i la FIHRT. El recurs també el signa Andemar Catalunya (Associació Catalana de Màquines Recreatives) que els ha acompanyat en les darreres impugnacions presentades.

«Aquest cop, a més, hem incorporat la doctrina del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, tot i que ja havíem argumentat els mateixos criteris en anteriors recursos», exposen des de l'AEHT, des d'on detallen que «el recurs el dirigeix un bufet de solvència i professionalitat contrastada com Cuatrecases».

Per a les associacions d'hostaleria, el principal argument perquè els membres del Tribunal reconsiderin la Resolució de Salut és «que pensem que la Generalitat no pot imposar restriccions tan dures i desproporcionades al nostre sector, en tant que discriminatori vers d'altres sectors i activitats, que no s'ajusta al dret, i que no tenen argumentació tècnica que ho sostingui». I avisen que «en cas de resolució favorable del TSJC als nostres interessos, tindrem més arguments perquè puguin prosperar les indemnitzacions que molts empresaris estan demanant».

Per la seva banda, el TSJC va admetre a tràmit el recurs de la Fecasarm en què demana mesures cautelars per a la reobertura de l'hostaleria i la restauració en servei continuat fins a les deu de la nit després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV). La demanda de l'entitat catalana també vol que determinades activitats d'oci nocturn com els cafès teatre, cafès concert i sales de concerts puguin funcionar com a servei de bar. La Fecasarm, que ja ha presentat set recursos contra les mesures de la Generalitat, espera que l'alt tribunal català pugui emetre la resolució sobre aquestes cautelars aquesta mateixa setmana.

Concretament, segons la patronal que agrupa els sectors de la restauració i l'oci nocturn, es podria pronunciar aviat sobre les mesures cautelars urgents o bé subsidiàriament, per la via ordinària i deixant 48 hores a la Generalitat perquè justifiqui les mesures. En qualsevol cas, Fecasarm espera que l'alt tribunal estimi les mesures cautelars i el sector pugui reobrir aquesta mateixa setmana.

L'argumentació de Fecasarm gira sobre quatre arguments. El primer és que les obertures intermitents de bars i restaurants estava justificada només per Nadal per evitar les llargues sobretaules; el segon que «el virus no es transmet més en unes hores que en unes altres» i per tant no es «justifica» el tancament per franges; en tercer lloc un estudi d'una consultora que conclou que més d'un 70% dels contagis s'han produït en torbades de familiars i amics davant un 3% que s'han localitzat en la restauració; i per últim, l'existència de «fórmules tecnològiques que fan innecessari reduir horaris i tancar activitats per evitar contagis» i aporta una segona prova pericial a càrrec de l'empresa experta en bioseguretat Siexsein.

A banda, Fecasarm també ha exposat que els ajuts de les administracions han estat «del tot insuficients» i recorda que la moratòria per presentar concursos de creditors finalitza en un més, el 14 de març.