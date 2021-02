Junts per Tarragona demana la implantació d'energies renovables a edificis i espais municipals

Ho farà mitjançant una moció al pròxim plenari municipal

Actualitzada 16/02/2021 a les 12:07

El grup municipal de Junts per Tarragona demanarà a l'equip de govern que s'implantin energies renovables als edificis i espais municipals. Ho farà mitjançant una moció al pròxim plenari municipal previst per aquest divendres dia 19 de febrer.Entre les iniciatives proposen implantar un software que permeti el control de la comptabilitat energètica en totes les dependències municipals i la substitució de les lluminàries fluorescents per LEDs.La moció demana realitzar una auditoria energètica interna sobre el consum i les necessitats actuals del subministrament dels edificis municipals. També aposten per fer campanyes de conscienciació sobre l'estalvi energètic entre la ciutadania i a les escoles de la ciutat.