Com a conseqüencia del foc s'ha trencat una canonada d'aigua de l'establiment

Actualitzada 16/02/2021 a les 12:15

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11 hores per un incendi en una xurreria de la Rambla Vella de Tarragona, davant de l'Hospital Santa Tecla. Segons explica el cos, el foc s'hauria produït a la cuina de l'establiment del número 35. Cinc dotacions s'ha dirigit fins al lloc dels fets.Quan han arribat els Bombers el foc ja es trobava apagat. A l'interior hi havia una persona, la qual no ha resultat ferida. Com a conseqüència de l'incendio, s'ha trencat una canonada d'aigua. El cos està procedit a ventilar el local, ja que de dintre hi surt una gran columna de fum. També s'han desplaçat tres unitats de la Guàrdia Urbana, les quals han tallat el trànsit al carrer. No ha calgut desallotjar l'edifici.