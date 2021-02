Els vots perduts per Ciutadans, repartits entre Vox i el PSC, sobretot a Ponent

El percentatge de vot independentista frega el 41% i assoleix el 65,3% a la Part Alta, mentre que el constitucionalisme arriba al 79,9% a Bonavista

Actualitzada 15/02/2021 a les 21:38

Les eleccions del 14 de febrer van sacsejar l'aritmètica del Parlament. La victòria socialista, la majoria independentista, la patacada de Ciutadans i l'entrada de Vox en van ser els principals factors. Els patrons, en major o menor mesura, es van repetir a la ciutat de Tarragona, on el PSC va ser àmpliament la força més votada, fregant el 25% de les butlletes. La seva victòria i la quarta posició de Vox s'expliquen, principalment, per la davallada de Ciutadans, ja que la major part del vot perdut pels taronges va anar a parar gairebé a parts iguals entre el partit d'ultradreta i els socialistes.

Esquerra Republicana va assolir el segon lloc, enfilant-se fins al 18,9% dels sufragis, seguida de prop per Junts amb un 14,3%. El vot independentista, que venia del 36,6%, va fregar el 41%, explicat també per la notable pujada de la CUP, sent la Part Alta el districte més independentista (65,3%). Per la seva banda, el vot constitucionalista va retrocedir fins al 51,44%, quan el 2017 va obtenir un 55,3%, i Bonavista va repetir com a districte referència (79,9%). Mentrestant, els partits d'esquerra van passar del 42,2% al 55%, mentre que la dreta va baixar del 56,1% al 43,1%.

El diumenge hi va haver un canvi de guanyador a Tarragona en unes eleccions al Parlament. El 2017 va ser Ciutadans, i aquest 2021 ha estat el torn pel Partit dels Socialistes. La candidatura encapçalada per Rosa Maria Ibarra va obtenir un increment del 10,26% respecte al 2017. D'aquesta manera, gairebé un quart dels tarragonins que van exercir el seu dret a vot van optar pel PSC. En comparació amb les anteriors eleccions, van millorar en tots els districtes. En un context d'una davallada històrica de la participació, el PSC va guanyar un miler de votants.

La victòria socialista va ser molt clara als barris de Ponent: a Campclar van aconseguir el 39,2% dels vots, a Bonavista el 39% i a Torreforta el 35,9%. El suport rebut també va ser alt a Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau, confirmant la tendència als barris perifèrics de la ciutat. La pujada del PSC es pot relacionar de manera gairebé directa amb la desfeta de Ciutadans. Els taronges, que van arrasar el 2017 amb el 35% dels vots a Tarragona, diumenge es va quedar amb un 7,1%. Fa quatre anys, els taronges van esdevenir majoritaris a Ponent; a Bonavista es van endur el 55,7% dels vots, per l'11,1% d'ara. Així, el PSC s'ha fet amb gairebé la meitat del percentatge de vots de Cs, recuperant part de l'electorat perdut als barris perifèrics.

Vox també esgarrapa a Cs

Si una meitat del percentatge de vots perduts per Ciutadans va anar a parar al PSC, l'altra part del pastís se la va adjudicar Vox. El partit d'ultradreta també es va fer fort als barris de Ponent, que el van guiar al 12% dels vots a Tarragona, esdevenint la quarta força. El millor exemple de l'esgarrapada de Vox i el PSC a Ciutadans es va produir a Torreforta. Mentre els taronges van perdre un 37,9% dels vots, la suma de la pujada del PSC respecte al 2017 i dels vots de Vox es va enfilar fins al 36,4%, una xifra gairebé idèntica. La tònica es va repetir de forma bastant similar a la resta de la ciutat.

L'altre partit que va acabar d'escombrar alguns vots de Ciutadans va ser el Partit Popular, que va superar els taronges i es va situar com a cinquena formació a la ciutat. Malgrat que no es presentés per Tarragona, l'efecte d'Alejandro Fernández va funcionar i el PP va millorar un 1,6% respecte al 2017, assolint el 7,65% dels vots. El millor districte per als populars va ser Llevant, on van ser quarta força per davant de Vox i van ser votats per un de cada deu electors, doblant els registres del 21-D de 2017. Els resultats del PP també van destacar als districtes del centre.

Creix l'independentisme

El percentatge de vot independentista a Tarragona va assolir diumenge xifres històriques. Qui el va liderar va ser Esquerra Republicana, que va ser la segona força a la ciutat, millorant els resultats dels anteriors comicis en un punt percentual. Gairebé un de cada cinc tarragonins que va votar va optar per ERC. L'independentisme es va fer més fort al centre i, especialment, a la Part Alta. Esquerra va obtenir tan sols dos votants més que el PSC al Nou Eixample Nord, el districte més gran, i a la Part Alta va arribar al 25,5% del vot. Els republicans, en el seu objectiu d'ampliar la base, van pujar una mica als barris de Ponent, a Sant Pere i Sant Pau i a Sant Salvador. Si més no, van perdre una mica d'empenta al nucli de Tarragona.

Precisament, la major part del vot perdut per ERC al centre sembla que va anar a parar a mans de la CUP. Els anticapitalistes, vuitena força a Tarragona, van registrar uns resultats històrics a la ciutat, arribant al 5,6% dels vots. Van aconseguir créixer en tots els districtes, també en els barris on el sobiranisme està menys arrelat. La Part Alta es va confirmar com un feu independentista i la CUP hi va sucar pa, on va enfilar-se fins al 15,82% –6,3% més que el 2017– per aconseguir el tercer lloc, només per darrere d'Esquerra i Junts.

Precisament, la candidatura encapçalada per Albert Batet va assolir el tercer lloc a la ciutat, amb el 15,1% dels vots. Respecte al 2017, Junts per Catalunya va aconseguir uns resultats pràcticament calcats, baixant tan sols alguna dècima. El partit de Carles Puigdemont es va fer fort al centre de Tarragona, com ERC i la CUP. Junts va arribar al 21,36% dels vots a la Part Alta i al 20,35% a Llevant, malgrat que va retrocedir un parell de punts. Tan sols van aconseguir millorar resultats a Sant Pere i Sant Pau, on van passar del 9,57% del 2017 al 9,64% del 2021. Per la seva banda, En Comú Podem va ser la setena força a Tarragona, on van plasmar unes dades molt similars als anteriors comicis, assegurant un electorat fidel. El millor districte pels comuns va ser Torreforta, amb el 7,1% dels sufragis, malgrat que es van veure perjudicats a Ponent, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador per la crescuda socialista.

Puja l'abstenció

La ciutat de Tarragona no va ser una excepció en el conjunt de Catalunya i també va registrar un retrocés històric de la participació. Del 81,48% del 21-D del 2017 es va passar al 52,41% del 14-F del 2021. Amb aquesta davallada del 29,07%, gairebé 26.000 votants tarragonins van deixar d'acudir a les urnes. El districte amb més participació va ser Llevant, amb un 64,23%, i va ser el que menys retrocés va patir (-22,57%). Per la seva banda, la major baixada va ser a Bonavista (-39,3%), on van votar un 36,95% dels electors.