Demanen 8 anys de presó per un tarragoní que masturbava el seu fill petit mentre el gravava

Actualitzada 16/02/2021 a les 09:52

La fiscalia de Tarragona demana vuit anys de presó per un home de Tarragona de 27 anys acusat d'un delicte continuat de pornografia infantil i d'un delicte d'abús sexual a un menor de setze anys. Segons l'escrit d'acusació l'home hauria gravat amb el telèfon mòbil com masturbava el seu fill de dos anys i també l'hauria enregistrat «en actitud de masturbació amb caràcter sexual».En una entrada i registre al seu domicili la policia li va trobar el seu telèfon, en el qual hi tenia més d'una cinquantena de fotografies i setze vídeos del menor de caràcter sexual. En algunes s'identifica l'home, ja sigui masturbant l'infant o masturbant-se ell amb el nen despullat davant seu. El judici es farà properament a l'Audiència de Tarragona.