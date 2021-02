Una mirada al jo que ens fa millors

La coach tarragonina Esperanza Sebastián ha publicat una trilogia dedicada al creixement personal

Prenent com a punt de partida el lema Pots aconseguir tot allò que et proposis, la pedagoga i coach personal Esperanza Sebastián acaba de presentar la trilogia Acaricia tu mundo. Es tracta d'una col·lecció de llibres per al creixement personal que, tal com detalla ella mateixa, ofereix «eines molt senzilles, a la vegada que molt potents, per agafar les regnes de la pròpia vida». Així ho explica l'autora, que també és experta en Programació Neurolingüística (PNL) i intel·ligència emocional, camps que li han donat una experiència i coneixements que ha aplicat a la seva obra. «Soc docent i sempre he exercit com a tal, però m'apassiona formar-me i conèixer nous camps», assegura. Fa un parell d'anys, un càncer la va obligar a fer una aturada, i durant aquell temps de recuperació i reflexió va decidir aprofitar aquella experiència vital per condensar els seus coneixements sobre el paper.

La trilogia està formada pels volums Acaricia tu mundo, Acaricia otros mundos i Acaricia tus palabras, i segons detalla l'autora, pivoten al voltant de la idea que «nosaltres som els protagonistes de la nostra vida i tenim la capacitat de decidir qui volem ser, i com volem que sigui aquesta vida». Això es treballa ja des del primer volum, Acaricia tu mundo, en què la coach desenvolupa aspectes com les claus per viure de manera conscient, com dominar la nostra veu interior quan aquesta ens limita, o el paper de les emocions. A Acarica otros mundos, Sebastián fixa la mirada en les relacions des del punt de vista de la comunicació, treballant aspectes com l'empatia, l'escolta activa o l'assertivitat. Finalment, la trilogia es clou amb Acaricia tus palabras, on s'aprofundeix en l'ús del llenguatge i com aquest influeix en les nostres vides.

Els llibres de l'Esperanza Sebastián es complementen amb una selecció de contes que ajuden a la reflexió a través de la saviesa ancestral, i també inclouen uns petits apartats per al treball personal del lector, en què pot anar escrivint els seus aprenentatges i tot allò que li pugui ser útil per posar-los en pràctica.

El llenguatge, assegura l'autora, «és molt planer i apte per a tots els lectors», i el text s'acompanya d'esquemes i il·lustracions que aporten fluïdesa a la lectura.

«L'objectiu que busco és que el lector es pugui conèixer millor i que, a la vegada, les persones que hi estiguin en contacte se n'emportin alguna cosa bona», assegura Esperanza Sebastián. L'autora es mostra convençuda que el seu treball pot resultar interessant tanta a les persones que estiguin travessant un moment difícil com a aquelles que, senzillament, vulguin créixer i tenir èxit en els àmbits personals i professionals. «Són llibres per a totes aquelles persones que en algun moment han pensat Vull alguna cosa més», conclou l'autora.

La trilogia està disponible a les llibreries de Tarragona, però també es pot comprar a través de la pàgina web de l'Esperanza (www. esperanzasebastian.com). A més, la coach també ofereix servei d'atenció professional a les persones que, a més de llegir-se el llibre, vulguin rebre ajuda en l'àmbit del creixement personal.