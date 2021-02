Un president de taula es presenta disfressat de pallasso a Tarragona

Segons ha afirmat, els Mossos l'acusaven d'anar begut, però finalment està exercint a la mesa amb la disfressa

Actualitzada 14/02/2021 a les 11:49

Un president de mesa en un col·legi electoral, sembla ser que a l'escola Tarragona, ha decidit presentar-se a la constitució del col·legi electoral disfressat de pallasso. La seva imatge ha començat a circular de seguida per les xarxes socials i ha estat entrevistat per RAC1, on ha explicat que ha tingut problemes per accedir al centre de votació.Segons ha explicat ell mateix, els mossos presents al col·legi l'acusaven d'anar begut i fins i tot han qüestionat si no es trobava sota els efectes d'alguna substància estupefaent. El president 'pallasso' ha evidenciat la seva voluntat d'exercir com a president vestit de pallasso i de res ha servit que també qüestionés sin si es tractava d'una falta de respecte cap als votants.Finalment aquest president 'pallasso' està acomplint la seva tasca de control de la mesa electoral amb normalitat i quedarà veure com 'compagina' la disfressa amb 'EPI que caldrà que es posi per a fer el recompte després de les 20 h.