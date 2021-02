Tarragona formarà part de la xarxa pública de distribució de l'energia

El ple del pròxim 19 aprovarà que la ciutat s'incorpori a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública de Catalunya

Actualitzada 14/02/2021 a les 16:49

El ple de l'Ajuntament de Tarragona aprovarà el dia 19 que la ciutat entri a formar part de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) de Catalunya, per tal de liderar, conjuntament amb prop de 100 pobles i ciutats més, el camí cap a la municipalització de la xarxa de distribució de l'energia elèctrica. La comissió de Territori del consistori ja ho va aprovar dijous passat, amb els vots favorables del govern d'ERC i ECP, de la CUP, de Junts i del Partit Socialista, i amb l'abstenció de Ciutadans. El PP no s'hi va presentar.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Xavi Puig, destacava que «estem en un context de canvi climàtic, amb els objectius de la transició energètica i de descarbonització de les ciutats». En aquest sentit, l'edil posava èmfasi en els problemes que pateixen molts ciutadans, com ara un «mal servei i talls a la xarxa de subministrament d'electricitat quan fa més fred».

Segons Puig, l'objectiu final de l'AMEP és disposar d'una xarxa de subministrament de l'energia de titularitat i gestió pública, fomentant un model energètic just, democràtic i sostenible, però reconeixia que el camí fins aquí serà una «batalla molt llarga». A curt termini, però, les funcions de l'associació passaran per fomentar el debat, intercanviar experiències i col·laborar amb altres municipis, interactuar amb altres administracions i crear un marc de treball. En resum, unir esforços entre els centenar de pobles i ciutats adherides a l'AMEP, impulsada per l'Ajuntament de Terrassa, i de la qual també en formen part Barcelona, Lleida i Girona. Puig recordava que entres tots els municipis sumen al voltant de 3 milions de catalans i catalanes. «Com a Ajuntament volem participar directament en aquest projecte, que permetrà garantir el dret essencial a l'energia, que a més de fer-la més verda la democratitzarà, i combatre la pobresa energètica», assenyalava l'edil, que afegia la importància que no tot «quedi en mans de les grans empreses i afavorir, així, les companyies del territori».

En aquesta línia, Puig assegurava que «d'aquí a un temps, els municipis podran triar si volen municipalitzar la xarxa». Explicava que per això hi haurà dues opcions, o bé creant una empresa municipal o bé obrint un concurs i licitar el servei. «D'aquesta manera, garanteixes els criteris públics del subministrament de l'energia», destacava Puig.

D'entre altres avantatges, el regidor de Medi Ambient comentava que, en cobrar l'AMEP la part de distribució de la factura energètica, hi hauria la possibilitat d'abaixar-ne els preus i garantir el subministrament a la gent sense recursos. «Empoderar les ciutats, apostar per l'energia verda, establir lligams entres els municipis del costat i cohesionar empreses de proximitat», eren alguns dels resultats que Puig defensava que tindrà el fet d'aconseguir arribar a aquesta xarxa pública de distribució de l'energia, la qual resumia com a «sobirania energètica». Va ser el juliol de 2020 quan es va començar a impulsar aquesta associació, liderada per l'Ajuntament de Terrassa. L'acte de constitució oficial, previst pel passat octubre, es realitzarà el pròxim 23 de febrer, segons Puig, un cop tots els municipis hagin aprovat els estatuts de l'AMEP per fer oficial la seva adhesió.