Les obres de construcció del Moll de Balears del Port de Tarragona enfilen la recta final

La infraestructura té previst començar a operar a mitjans d'aquest mateix any

Actualitzada 15/02/2021 a les 12:58

El Port Tarragona enfila la fase final de la construcció del Moll de Balears amb la finalització del dragatge i el rebliment del moll amb el material dragat del fons marí.La draga Zheng ha omplert l'interior del Moll de Balears amb 600.000 m3 de material del fons marí de la dàrsena de Cantàbria. Ara les tasques s'han traslladat a l'exterior del propi moll on maquinaria pesant s'encarrega de col·locar i aplanar tot el material. Paral·lelament també està en procés la col·locació de la biga de cantell. Des del mar l'embarcació Ardenza segueixen realitzant tasques auxiliars per la col·locació del material necessari en els dics sud i nord del propi moll.Els propers passos seran la col·locació bol·lards i defenses al mateix moment que es posen en marxa les pavimentacions en moll i esplanada. El Moll de Balears té previst començar a operar a mitjans d'aquest mateix any.