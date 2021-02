Les dificultats econòmiques i turístiques a Tarragona empitjoren la salut mental

Després d'onze mesos de pandèmia s'han multiplicat els trastorns relacionats amb la depressió i l'ansietat, l'origen dels quals és molt divers

Actualitzada 14/02/2021 a les 18:52

La salut emocional és un dels factors que més s'ha vist deteriorat a causa de la pandèmia. Després d'onze mesos convivint amb la covid, s'ha multiplicat la demanda d'atenció a la salut mental en hospitals, centres sanitaris, despatxos privats o psicòlegs que treballen a ensenyament, presons o jutjats. Malgrat que la pujada de trastorns relacionats amb la depressió i l'ansietat depèn de múltiples factors, a Tarragona existeixen uns paràmetres especialment destacats, associats a l'àmbit sanitari i econòmic, que s'ha ressentit amb l'absència de turisme.

«On està basada la nostra economia? La Costa Daurada depèn del turisme, i des del moment que aquest està afectat, l'economia va malament, i és molt més probable que apareguin problemes emocionals», sentencia Gentzane Carbajo. La membre de la junta de la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya explica que els estudis encara ho estan investigant, però que «la salut mental s'està agreujant, tots els professionals vinculats a la salut ho estem notant». Carbajo detalla que des de l'inici de la pandèmia «hi ha hagut un augment de la demanda» derivat d'un «agreujament dels pacients que abans del confinament estaven millor, a més de casos nous». La psicòloga posa el punt de mira sobre «els casos depressius i els trastorns relacionats amb l'ansietat o l'estrès posttraumàtic».

Tres onades

A banda de les onades de contagis, els experts coincideixen a assenyalar tres onades diferents: la pandèmia, l'impacte econòmic i la salut mental. Com unes fitxes de dominó, els obstacles per a la població s'han anat sumant i la salut emocional està patint molt desgast quan ja fa gairebé un any de l'esclat de la pandèmia. Els trastorns mentals es manifesten segons l'edat i el grup. «Pels adolescents, ha quedat afectada la vida social», assegura Carbajo, mentre que de la gent gran deia que «s'ha vist molt sola i, a més, han patit l'impacte econòmic». La situació entre els adults també és delicada, segons la psicòloga: «Hi ha molta gent a l'atur, són persones que han de sostenir una família».

A banda dels problemes econòmics, un altre dels grups que més estan acusant el desgast emocional estan sent les persones de l'entorn de la salut. Els professionals sanitaris i també la resta de persones que treballen en serveis vinculats a un hospital, com la bugaderia, la neteja i el manteniment, «són grups que estan experimentant cansament i fatiga», puntualitzava Gentzane Carbajo. Una de les claus per entendre el desgast és, segons la psicòloga, que «no tothom sap gestionar la frustració». Carbajo fa referència al no assoliment de terminis previstos, com els de la vacunació o els de les fases.

La vida ha canviat molt els darrers mesos i molts hàbits han mutat per complet. És el cas de la feina i els estudis. «Abans s'havia idealitzat el teletreball, però ara es vol un lloc físic per poder-se relacionar amb els companys», assegurava Carbajo, que també deia que «el teletreball està causant fatiga». Les aules també s'han substituït per habitacions, i hi ha hagut conseqüències, segons la psicòloga: «Ha crescut l'abandonament dels estudis».