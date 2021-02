Laia Estrada: «S'han vulnerat els drets de les persones de risc»

La cap de llista Laia Estrada es converteix en nova diputada al Parlament de Catalunya i deixarà el seu càrrec a l'Ajuntament de Tarragona

La Candidatura d'Unitat de Popular ha deixat enrere els mals resultats dels comicis del 2017 per arribar al Parlament de Catalunya aconseguint una diputada per Tarragona. Felicitat continguda i prudència en les primeres hores del recompte de les eleccions a la seu de la CUP-G a Tarragona, tot i que a mesura que avançava l'escrutini es confirmaven els bons pronòstics.

«Celebrem els resultats, perquè hem comprovat que tenim novament una majoria independentista en escons i vots a Catalunya, i a més ho hem aconseguit en un moment en què s'ha imposat la celebració d'unes eleccions posant en risc la vida de la gent per preservar l'interès electoralista del PSOE». Així de contundent s'ha mostrat la cap de llista per Tarragona Laia Estrada, i ara nova diputada al Parlament, en les primeres valoracions que ha fet dels resultats de les eleccions. En aquesta línia s'ha expressat Estrada quan ha incidit en les baixes dades de participació. «S'ha vulnerat el dret a les persones de risc perquè potser aquesta gent no s'ha atrevit a anar a votar», ha dit. «Com a CUP estem més que satisfetes en doblar els resultats respecte al 2017», deia Estrada agraint la tasca de les persones que han vetllat per la seguretat i la salut de tothom, als que han estat a les meses «i a la nostra militància».

Pel que fa als bons resultats, Laia Estrada ha valorat que tot és a causa de «la bona feina» que ha fet la CUP des del Parlament, però ha volgut remarcar la importància de les polítiques municipalistes «que és el que tenim al nostre ADN, i la lluita al carrer en temes tan importants com la sanitat». La cap de llista ha volgut treure pit «per la feina feta a la circumscripció de Tarragona, sent la punta de llança contra la corrupció, l'opacitat i la impunitat del complex petroquímic» i també ha volgut realçar «la coherència que hem mantingut a l'hora defensar el Delta de l'Ebre», i en totes les problemàtiques del territori. «Amb aquests resultats s'ha posat en valor la denúncia que fem que sembla que siguem l'abocador dels Països Catalans», ha asseverat Estrada sobre el resultat de la CUP al territori. «No hem renunciat a res», ha remarcat.

De cara al futur, Estrada ha destacat la importància d'aquest resultat, ja que «s'obre un nou cicle amb una CUP forta per trencar la paràlisi que ha caracteritzat la darrera legislatura» i per avançar «en el nostre procés d'independència vinculat a un rescat social urgent i imprescindible que s'ha de començar a desplegar immediatament» per fer front a la crisi que viu la societat en el context actual. Estrada creu que ara cal posar sobre la taula unes polítiques que permetin «començar a exercir una sobirania real, lligant-la amb el benestar de la població», unes premisses que considera claus per poder entendre's amb altres forces polítiques. Però no totes les lectures d'aquests comicis han estat positives. Estrada ha volgut posar la nota negativa en «l'ascens de l'extrema dreta» assegurant que «és responsabilitat de l'esquerra revertir aquesta situació».

Amb aquests resultats, que converteixen a Laia Estrada en nova diputada del Parlament, la cupaire deixarà l'Ajuntament, seguint el codi ètic del partit, però ha remarcat que «seguiré amb el meu paper com activista, però des del Parlament». «Sempre hem dit que abans que càrrecs electes som activistes i militants», ha finalitzat.