L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Vidal i Barraquer impulsen un projecte per afavorir el consum local

Aquesta tasca, emmarcada dins l'estratègia de reactivació comercial de la ciutat, té com a objectiu dissenyar un programa de fidelització per a aquelles persones compromeses amb el consum local a Tarragona. És important remarcar la complexitat del projecte, en el qual els alumnes hauran de definir un pla de fidelització que englobi el petit comerç, grans marques i operadors, el sector de la hostaleria i la restauració, així com altres serveis que conformen el teixit comercial de Tarragona.