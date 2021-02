Ibarra (PSC): «Estem satisfets, hem doblat escons amb les millors dades en 20 anys»

El PSC s'imposa a Catalunya i registra el segon lloc a la demarcació de Tarragona, on s'endú 4 diputats i supera Junts per només un miler de vots

Actualitzada 15/02/2021 a les 01:13

El Partit dels Socialistes de Catalunya era una de les formacions més satisfetes ahir a la nit. El PSC va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i va empatar a 33 escons al capdavant amb Esquerra Republicana de Catalunya. Els resultats van millorar a tot arreu, ja que en línies generals els socialistes van doblar els resultats aconseguits a les eleccions del 2017, passant de 17 a 33 escons. A la demarcació de Tarragona l'èxit del PSC també va ser notable, ja que dels dos diputats del 2017, ahir es va passar als quatre. Salvador Illa va anunciar que es presentaria a la investidura i buscaria el suport d'En Comú Podem.

Els líders socialistes estaven exultants ahir a la nit. La cap de llista a Tarragona, Rosa Maria Ibarra, celebrava els bons resultats del PSC a la demarcació: «Estem molt contents i molts satisfets, són uns bons resultats, ja que hem aconseguit doblar la representació». La candidata socialista va remarcar que eren «les millors dades dels últims 20 anys a la demarcació de Tarragona». El PSC va quedar segon a la província, passant de dos a quatre diputats, i registrant gairebé 55.000 vots, superant Junts per Catalunya per poc més d'un miler de butlletes. La candidatura socialista va fregar el 20% dels vots, mentre que Esquerra Republicana, primera força amb cinc diputats, es va embutxacar el 24,6% dels sufragis.

L'ambient de victòria a la seu del PSC a Tarragona es contraposava amb l'absència de militants i simpatitzants. A més de la cap de llista, només hi havia el número dos, Rubén Viñuales, el senador i primer secretari del PSC a Tarragona, Santi Castellà, i el secretari d'organització de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, David Gonzàlez.

Rosa Maria Ibarra va posar en valor el paper del PSC sortit d'aquests comicis i va avisar que el «socialisme democràtic és clau en qualsevol projecte de construcció a Catalunya», deixant clar que «els cordons sanitaris que volien posar no tindran massa sentit». En la mateixa línia del que va expressar Illa des de Barcelona, Ibarra va confirmar que la idea del Partit dels Socialistes de Catalunya és buscar el suport d'En Comú Podem de cara a la investidura: «Nosaltres volem un govern d'esquerres com el que tenim a Espanya. La preferència és un govern amb els comuns».

Puja el PSC, baixa Cs

Una de les claus per entendre el resultat socialista en les eleccions d'ahir és la patacada de Ciutadans. El partit taronja va passar de primera força a la demarcació a cinquena, i de cinc a un diputat. «Crec que bona part de l'electorat de Ciutadans ha retornat al projecte socialista», ja que la seva victòria el 2017 «no va servir per solucionar els problemes de Catalunya», admetia Ibarra.

A més de l'alta abstenció en els comicis d'aquest 14 de febrer, una de les altres notícies de la nit va ser la irrupció de Vox al Parlament, amb 11 diputats, dos dels quals a Tarragona, on va arribar a la quarta posició. «Ens preocupa moltíssim, hem vist una pujada molt gran als barris de la ciutat de Tarragona. El missatge xenòfob no és positiu per la vida política del país, hi haurà més crispació i més polarització» al Parlament, va lamentar la socialista Rosa Maria Ibarra.