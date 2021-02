Batet: «És un dia històric per l'independentisme, per primer cop supera el 50%»

Junts repeteix amb quatre diputats per Tarragona en detriment del PDeCAT i Batet es mostra satisfet pel resultat a la demarcació

Actualitzada 15/02/2021 a les 02:38

El cap de llista per Tarragona de Junts, Albert Batet, va qualificar el resultat de les eleccions d'ahir al Parlament de Catalunya com a «dia històric per l'independentisme» i va posar en valor el fet que aquest «supera per primer cop el 50% dels vots». Junts va repetir a la demarcació de Tarragona els quatre diputats que ja va treure l'any 2017. Ara, però, sense el PDeCAT, que no va aconseguir ni un sol diputat al Parlament de Catalunya amb només un 2,72% dels vots.

Batet va assenyalar que el fet que més de la meitat dels vots hagin estat independentistes «era un dels objectius marcats, juntament amb treure la majoria absoluta». «L'independentisme ha crescut més que mai», defensava el cap de llista de Junts a Tarragona, que afegia que «ens ha donat un mandat i una nova oportunitat, i ara cal ser coherents amb aquests objectius tan sòlids». D'aquesta manera, Batet apostava per pactar amb ERC i la CUP, les altres dues principals forces independentistes. I encara ho deia més clar quan, en ser preguntat pel possible tripartit d'ERC, PSC i els Comuns, pel qual Jéssica Albiach s'havia compromès a treballar en declaracions després del recompte, Batet reiterava que «nosaltres ja defensàvem l'aliança de forces independentistes».

No obstant això, Batet volia ser prudent. «No comencem la casa per la teulada». Qualificava de «triple empat» la victòria independentista i defensava, reiterant la importància d'haver superat el 50% de vot independentista «sense precedents», que «la ciutadania ens ha dit que ens hem d'entendre i ara ens hem de posar a treballar començant pel què, el com i amb qui».

I tot això, en uns comicis en què, principalment per la situació de pandèmia de la covid-19 i la por al contagi, la participació va ser de tan sols el 53,55% amb el 100% dels vots escrutats a nivell de Catalunya, respecte al 79,09% de participació en els de 2017. Sobre això, Batet va destacar que «la participació ha estat més alta que en altres comicis celebrats en plena pandèmia, com en el cas del País Basc o Portugal», i afegia que «també hem de ser conseqüents amb això».

Així, Junts aconseguia, amb tots els vots comptats, un total de 53.706 vots (19,37%) a la demarcació, el que són quatre diputats, per darrere d'ERC, que va ser la força més votada a Tarragona, amb 67.903 vots (24,49%) i cinc diputats, i del PSC, que va aconseguir 55.558 vots (20,04%) i quatre diputats. Mònica Sala, Eusebi Campdepedrós i Teresa Pallarès seran els altres tres tarragonins que acompanyaran Batet al Parlament.

Finalment, el cap de llista de la demarcació va qualificar de «preocupant» que «el feixisme hagi tret aquest resultat». Vox va aconseguir 11 diputats al Parlament, dos dels quals de la demarcació de Tarragona, un de Lleida, un de Girona i set de Barcelona. «Ciutadans i el Partit Popular han estat durant aquests anys la marca blanca del feixisme que ha generat l'odi i enguany ha guanyat la marca real, aquestes són les conseqüències».