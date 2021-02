Els electors respecten unes cues que, a mesura que avança el dia, són cada cop més llargues, malgrat el fred i la pluja lleugera

Actualitzada 14/02/2021 a les 12:39

Poques incidències registrades durant les primeres hores de votació a les eleccions al Parlament de Catalunya. En línies generals, els electors estan respectant les cues, que a mesura que avança el dia i arriba el migdia són cada cop més llargues, malgrat el fred i la lleugera pluja. La paciència i la distància de seguretat estan sent els factors clau per dur a terme amb normalitat la votació.

Al col·legi més gran de Tarragona, la Tarraco Arena Plaça, la constitució de meses s'ha dut a terme amb normalitat. L'absència d'alguns titulars s'ha pogut solucionar amb la presència suficient de suplents i les 14 meses del col·legi han començat a rebre els votants a partir de les 9.12 h. La cua a la TAP ha anat creixent amb el pas de l'estona, i després de dues hores de votació la filera ja arribava a la plaça de Ponent. La Maite era una de les suplents que finalment no ha hagut de suplir cap baixa, i ha estat de les primeres persones a poder votar: «He sentit seguretat, hi ha bon material». Els suplents han pogut marxar a les 10 h., un cop han sabut que totes les meses de l'antiga plaça de braus i les dels col·legis propers s'havien pogut constituir.

Isabel Vico, també suplent, creia que «hi ha certa desorganització», i portava el vot preparat de casa. A la seva mesa no s'han presentat ni el primer vocal titular ni el primer suplent. Bona part dels electors –la majoria dels quals eren persones de risc, cridades de 9 h. a 12.– tenien problemes per trobar la seva mesa, però ell personal de l'Ajuntament de Tarragona guiava els votants cap al seu punt de votació. Maria López i Àngel Casas portaven fent cua durant deu minuts fins que han pogut accedir a l'interior, però han patit problemes. A les 9 h. del matí s'han presentat al seu antic col·legi electoral, «ja que no ens havíem assabentat del canvi de col·legi».

Un dels altres grans punts de votació que avui s'han estrenat ha estat el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Campclar. Allà, la votació ha començat amb mitja hora de retard, ja que hi ha hagut més problemes a l'hora de constituir les meses. Finalment, però, tots els punts electorals del pavelló han quedat activats.

Les cues també estan sent molt llargues al Pavelló Poliesportiu del Nàstic, ja que el nombre de votants creix a mesura que s'aproxima el migdia. Unes 200 persones, respectant en la major part dels casos la distància de seguretat, feien arribar la filera gairebé fins a l'edifici de la ITV, travessant tot l'aparcament del club. La lleugera pluja i el creixent fred han fet més incòmoda l'espera. Les 13 meses del col·legi s'han pogut constituir sense major problemàtica, amb una distribució més entenedora que no pas la de la TAP.

Àlex González i la seva parella han anat a votar al pavelló del Nàstic acompanyats dels seus fills, de cinc i un any respectivament. Ho han fet fora de l'hora recomanada «perquè se'ns feia molt difícil venir a la tarda, i entenem que hi ha totes les mesures de seguretat per poder votar sense problemes, i preferíem fer-ho ara que no votar». González celebrava que les meses «estaven molt ben muntades». David Roldán feia cua vestit amb un EPI: «Volia portar la màxima protecció possible perquè fer les eleccions ara és una irresponsabilitat». Roldán, veí de Solimar, ha criticat la gestió del canvi de col·legi: «Ni cap veí ni jo hem rebut les targetes censals, i fins aquest matí, que he mirat l'aplicació de l'Ajuntament, no ho he sabut».