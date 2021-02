L'Ajuntament de Tarragona elabora panells informatius per informar on votar el 14-F

L'objectiu és evitar aglomeracions i cues als recintes electorals

Actualitzada 13/02/2021 a les 12:40

L'Ajuntament de Tarragona elabora panells informatius per facilitar als electors reconèixer la taula que li toca votar. Aquests cartells van destinats a aquelles persones que no porten la targeta censal o no els queda clar on han de votar a causa del canvi d'alguns col·legis electorals que hi ha hagut respecte a passades eleccions.Aquesta mesura té l'objectiu d'evitar aglomeracions i cues als recintes electorals aquests 14 de febrer segons informa l'Ajuntament. Totes les meses tenen assignades un número, i també ho tenen els passadissos amb l'objectiu de millorar la fluïdesa de les entrades i sortides dels recintes electorals i en general, que els electors passin el menys temps possible dins dels recintes i així complir les mesures covid-19.