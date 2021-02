Alejandro Fernández (PP) ja ha votat: «Si no ho feu, altres decidiran per tu»

El candidat del PPC assegura que votar és tan segur com anar a buscar el pa

Actualitzada 14/02/2021 a les 12:21

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha votat aquest diumenge passades les dotze del migdia, quan s'ha iniciat l'horari recomanat per a la votació de la població que no és col·lectiu de risc ni està contagiada o en quarantena. Després d'emetre el vot, Fernández ha fet una crida a les urnes perquè aquest 14-F hi hagi una alta participació. «La democràcia s'enforteix quan la participació és alta i la gent s'involucra», assegura. El candidat popular també avisa els electors indecisos: «Si no vas a votar, altres decideixen per tu». Fernández també ha volgut tranquil·litzar els que puguin sentir por davant possibles contagis als col·legis electorals i afirma que anar a votar és tan segur com anar a buscar el pa.