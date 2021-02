Un model matemàtic prediu l'èxit de les extubacions en pacients amb ventilació mecànica

El treball l'han desenvolupat un equip investigador de la URV i l'IISPV

Prop de la meitat dels pacients ingressats en una unitat de cures intensives (UCI) requereix ventilació mecànica invasiva (VMI), un procediment mèdic que permet garantir una aportació suficient d'oxigen als òrgans i teixits de les persones ingressades. Es tracta d'una teràpia que substitueix la respiració espontània dels pacients i els connecta a un equip. El seu ús s'ha generalitzat aquests darrers mesos en pacients afectats per la covid-19 que han arribat a les UCI.



Metges de la UCI de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona – Institut d'Investigació Sanitari Pere Virgili i del grup de recerca Ecommfit, del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, ha desenvolupat un model matemàtic que permet predir quin serà el resultat d'una extubació practicada en un pacient adult en estat crític amb ventilació mecànica invasiva.

Els resultats del treball, publicat a la revista Computer Methods and Programs in Biomedicine, demostren que és possible reduir potencialment la taxa actual de reintubacions del 9% fins a l'1%, de manera que es minimitzen els riscos per al pacient. Els esforços de l'equip se centren ara a incorporar aquest model en els sistemes de monitoratge de la UCI per facilitar-ne l'accés i obtenir una predicció ràpida. Un cop desplegat, el model es posarà a prova per demostrar-ne l'efectivitat.