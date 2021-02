Matías Alonso: «El vot a Cs és la millor opció per garantir que les institucions treballen per a tots els catalans»

El cap de llista de Cs per Tarragona assegura que «un sol vot ho pot canviar tot» i fa una crida a la participació

Actualitzada 12/02/2021 a les 17:24

El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Tarragona, Matías Alonso, ha assegurat que «el vot a Cs és la millor opció per garantir que les institucions treballen per a tots els ciutadans i per impulsar el canvi que necessita Catalunya». Acompanyat de diferents membres de la candidatura i càrrecs de la formació, ha demanat «a tots aquells que van donar la seva confiança a Cs al 2017, que la renovin» i ha afegit que «el vot a Cs no enganya: és la millor garantia per sortir de la roda de hàmster del 'procés'» i «serveix també per garantir que aquest vot no anirà a mans del separatisme ni servirà per malbaratar recursos ni per perdre més oportunitats».Des de Tarragona, Alonso ha fet una crida a la participació i ha remarcat que «el vot d'un ciutadà ho pot canviar tot, un sol vot importa». «Que ningú no es quedi a casa perquè necessitem un govern que, a partir del 14 de febrer, treballi per resoldre els problemes i inquietuds del conjunt dels catalans», ha destacat. «Cs té vocació de ser a prop de la ciutadania» i ha recordat que la formació «s'ha anat implantant progressivament als diferents municipis tarragonins, una implantació que seguirà».Al parc de l'amfiteatre, el cap de llista de Cs per Tarragona ha mencionat «la importància del turisme i el suport de la formació a un sector cabdal i que necessita l'ajuda de la Generalitat». «Cal atorgar ajudes directes i definir una estratègia perquè el turisme, especialment tocat per la crisi derivada de la pandèmia, no perdi empreses». «Tarragona té tots els elements per ser una ciutat oberta al món, un focus d'atracció més de la Costa Daurada i un complement del turisme cultural», ha finalitzat.