Mas al PDeCAT: «no doneu res per guanyat. El sac ha d'estar ben lligat»

Actualitzada 12/02/2021 a les 07:42

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va demanar al PDeCAT no donar «res per guanyat» de cara a les eleccions del pròxim diumenge. «El sac ha d'estar ben lligat, si no, ens podríem equivocar de percepcions», va assegurar en l'acte de final de campanya des de Tarragona. L'expresident va reclamar als ciutadans anar a votar com un acte de «compromís» amb el país i «solidaritat» amb la democràcia i va demanar un «darrer esforç» perquè el PDeCAT tingui representació en el Parlament. La número dos del partit per la demarcació de Barcelona, Joana Ortega, va assegurar que no és moment «d'experiments polítics» i va demanar «redreçar el rumb» i treure Catalunya d'una «adolescència descontrolada».

En una intervenció telemàtica, l'expresident de la Generalitat es va mostrar «descontent i decebut» amb les divisions de l'independentisme, però va assegurar sentir-se «content» de formar part d'un partit que defensa un projecte «inspirat» en la praxi que ha fet «avançar» el país en els últims trenta anys.

«Des del punt de vista del compromís amb el país i les idees, el PDeCAT és el partit que més s'assemblava al que havia defensat durant tants anys», va assegurar. Mas va reclamar als ciutadans anar a votar com un acte de «compromís» amb Catalunya i va afirmar que el pròxim Govern haurà de «saber aprofitar les oportunitats».

L'expresident va demanar un «darrer esforç» perquè el partit aconsegueixi representació. «No tindria sentit que hi fos la CUP, ERC, els nostres amics de Junts, i no fos ben representat el PDeCAT, que representa també una part significativa de la societat catalana», va afirmar. Chacón també va intervenir telemàticament. El cap de llista de la formació per la demarcació de Tarragona, Marc Arza, es va mostrar convençut que el partit obtindrà representació al Parlament. El candidat va defensar «racionalitzar» les polítiques de la Generalitat i garantir una inversió del 10% del PIB de Catalunya per a les comarques de Tarragona. Així mateix, va reclamar «cuidar-nos» de la indústria, la química, el sector agroalimentari i «recuperar» l'equilibri territorial.