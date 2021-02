Les colles del Carnaval de Tarragona opten per reinventar-se davant la covid-19

Actualitzada 12/02/2021 a les 07:55

L'absència d'actes públics al carrer de Carnaval a causa de la pandèmia ha fet que enguany les colles tarragonines s'hagin hagut de reinventar per mantenir la flama encesa i seguir mínimament amb una tradició arrelada a la ciutat. A més, l'Ajuntament ha organitzat diverses alternatives, d'entre les quals destaquen el concurs de decoració d'aparadors, un documental del 40è aniversari del Carnestoltes tarragoní i un projecte pedagògic amb un recull amb personatges i moments de la festa acompanyats de propostes didàctiques.

El context encara pandèmic de l'inici de 2021 ha obligat les colles tarragonines a proposar tota mena d'activitats per suplir les multitudinàries rues i els actes tradicionals al carrer. Les comparses del Carnaval de la ciutat han decorat els aparadors de les parades del Mercat Central de Tarragona, el de Torreforta, els marxants dels mercadets i qualsevol establiment a peu de carrer, inclosa també la restauració. El consistori ha fomentat l'originalitat de les diverses comparses a través d'una desena de premis valorats en 3.000 euros en la seva globalitat: el satíric, el divertit, l'original, el tarragoní, l'artesanal, el millor vestuari, el millor maquillatge i perruqueria, el «brilli-brilli», el gastronòmic i el de coreografia.

Si més no, no tot l'ambient de Carnaval s'ha concentrat als aparadors de la ciutat. La colla Murga Matutina, una de les pioneres a Tarragona i ferma defensora de la crítica i la sàtira, ha volgut decorar el porxo del seu local amb un recopilatori de les seves millors disfresses col·locades en maniquins. «La Sala Trono ens ha deixat nines inflables, fins i tot», celebrava Toñi Caballero. La membre de Murga Matutina reconeixia que la iniciativa servia per «posar una mica de color en aquests temps tan tristos».

Hi ha altres colles de la ciutat que han pogut mantenir alguna de les seves activitats. És el cas de La Bóta. Cada Dijous Gras, des de la seva fundació el 1985, reparteixen coca de llardons, i enguany no ha estat una excepció. Ahir van vendre el dolç en dos punts clau de la ciutat: la plaça de la Font i la plaça Corsini, que s'estrenava com a ubicació. «Abans anàvem davant del col·legi de les Teresianes, però amb les restriccions per la pandèmia ens hem hagut de traslladar», detallava Rafel Lluís, membre de La Bóta. La colla ahir va vendre 1.200 trossos de coca de llardons, 800 de les quals a la Corsini, i 400 davant de l'Ajuntament.

El paper de la virtualitat

Amb la cancel·lació de rues i actes populars, el món virtual s'obre pas. Avui s'estrena el documental del 40è aniversari del Carnaval local al Teatre Tarragona. Per la seva banda, la Colla Jove ha organitzat un concurs de disfresses i també un vermut dissabte, ambdós virtuals.