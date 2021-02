La CUP-G aposta per crear una empresa energètica pública

Ho han explicat aquesta tarda davant la seu comercial d'Endesa a Tarragona

Actualitzada 12/02/2021 a les 17:47

La candidatura de la CUP proposa per la propera legislatura «que els béns essencials més bàsics no siguin un negoci en mans d'uns pocs, sinó uns recursos a l'abast de tothom». Les anticapitalistes volen garantir llum, aigua, gas i internet per tothom, és per això que volen nacionalitzar les energètiques. Laia Estrada, cap de llista per Tarragona ha explicat que la llum ha d'arribar a cada casa, «siguin quines siguin les condicions econòmiques». La cupaire ha manifestat que la llum ha de ser un dret, és per això que «necessitem el control de l'electricitat en mans públiques perquè mai més uns pocs puguin intentar deixar en la foscor al poble».Estrada ha explicat que estan convençudes que «la gestió pública de l'energia no només beneficiarà totes les llars a través d'un accés universal i a un preu assequible», sinó que també implicarà, d'una banda, «una aposta de futur, iniciant la tan necessària transició ecològica que ens cal com a societat per a garantir un món vivible pels que vindran». I, d'altra banda, una aposta de present, «generant llocs de treball de qualitat per arreglar, modernitzar i fer eficients les instal·lacions».Al seu torn, Edgar Fernández, número dos per Tarragona, ha titllat Endesa de ser una empresa «que any rere any atempta contra la nostre població». El regidor cupaire ha recordat la pujada de la llum d'un 27%, a les portes d'aquest hivern, «que es suma a la pujada d'un 60% dels darrers 10 anys» i, a més, ha poat sobre taula que l'11% de les llars, més de 325.000, un total de 855.000 persones, pateixen pobresa energètica. En aquest sentit, l'associació de ciències ambientals, en el seu informe l'any 2016, va denunciar que ha arrossegat la mort de 7000 persones. Fernández ha recordat que entre aquestes persones hi ha la Rosa Pitarch, veïna reusenca de 81 anys que va morir el 14 de novembre de 2016 després que Gas Natural li tallés la llum i una espelma va incendiar casa seva.Per últim, Fernández ha criticat no només el «xantatge» d'Endesa als Ajuntaments amenaçant-los amb tallar la llum a les famílies en situació de vulnerabilitat, sinó que persones en aquesta situació i barris sencers «es veuen privats de l'accés a la llum, des del 2009 Endesa ha tallat la llum a 683.000 famílies». El cupaire ha posat l'exemple del barri de Sant Salvador de Tarragona que va patir talls de llums durant la darrera onada de fred.