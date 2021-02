Es produeixen dos accidents en menys de dues hores a l'AP-7 a Tarragona

El primer ha tingut lloc al quilòmetre 243, mentre que l'altre ha estat al 244,5

Actualitzada 12/02/2021 a les 09:10

El Servei Català de Trànsit ha informat de dos accidents a l'AP-7 a Tarragona a primera hora del matí. Tots dos s'han produït en sentit nord i amb poca distància de diferència.En el primer dos camions han topat per encalç al quilòmetre 243. L'avís ha entrat a les 5.59 hores. Els seus conductors no han resultat ferits i l'incident ha provocat retencions d'un quilòmetre, ja que s'ha tallat un carril.Pel que fa al segon, s'ha produït a les 08.06 hores al quilòmetre 244,5. En aquest un turisme ha sortit de la via i el seu conductor ha resultat ferit lleu. El Sistema d'Emergències Mèdiques l'ha evacuat fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'incident també ha comportat el tall d'un dels carrils i hi ha retencions d'un quilòmetre.