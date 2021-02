El mossèn acusat d'abusos sexuals continua cobrant tot i estar apartat del càrrec

Simó Gras, mossèn i portaveu de l'Arquebisbat de Tarragona, ha remarcat que respecten la presumpció d'innocència i ha indicat que «una de les víctimes ha reiterat que es preservi la seva privacitat, i hi té tot el dret». Amb tot, ha remarcat que tot i garantir la privacitat i «honorabilitat» de víctimes i acusat -del qual Gras no ha dit el nom en cap moment- han estat «el màxim transparents amb la fiscalia provincial i la Santa Seu».



El portaveu ha indicat que l'arquebisbe Joan Planellas va tenir coneixement dels fets el passat 7 de desembre i que el mateix dia va començar «amb determinació» una «investigació interna, urgent i preliminar» que va acabar aquest dijous i que es va traslladar «a les instàncies canòniques i civils pertinents». Durant aquest procés la institució eclesiàstica ha parlat amb les dues «possibles víctimes» de les quals tenen coneixement, amb «persones que poguessin aportar alguna informació» i amb el «presumpte responsable» dels fets. També s'ha fet una reunió amb l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arquebisbat. Un organisme que, tal com ha manifestat Gras, a dia d'avui no té cap altre cas damunt la taula.



El portaveu ha insistit que la primera vegada que l'Arquebisbat va tenir constància dels fets va ser el passat 7 de desembre. «Vam mirar si hi havia diligències anteriors i hem de dir amb sinceritat que no en teníem coneixement», ha remarcat Gras arran de les informacions que apuntaria una de les víctimes que ho va explicar a l'exarquebisbe Lluís Martínez Sistach, que s'hauria limitat a demanar-li que pregués.



Amb tot, des de l'Arquebistat han suspès Fuentes «de l'exercici públic del ministeri presbiteral i dels seus càrrecs pastorals de manera preventiva», però «segueix sent mossèn de l'Arquebisbat fins que no hi hagi una resolució judicial canònica o judicial civil». El portaveu no s'ha pronunciat sobre el recorregut que pugui tenir el cas a Fiscalia i que el procés canònic no saben ni quant temps durarà ni quin recorregut tindrà perquè «encara està a les beceroles». «El mal és mal. Com a institució, per molt que alguna cosa pugui haver prescrit i que no pugui tenir una càrrega legal que li suposi una pena, això no treu que si hi ha un mal s'hagi de reparar», ha indicat. Pel que fa a les conseqüències que puguin haver-hi arran de la investigació eclesiàstica la màxima pena seria «l'expulsió de l'estat clerical», ha concretat.