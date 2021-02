Divendres s'estrena el documental dels 40 anys del Carnaval de Tarragona

El dissabte s'emetrà per Tac12 i per les xarxes socials municipals

Actualitzada 11/02/2021 a les 16:56

Aquest divendres 12 de febrer s'estrenarà el documental dels 40 anys de Carnaval al Teatre Tarragona. L'acte no estarà obert al públic general, ja que només s'ha convidat als protagonistes i persones directament implicades amb el Carnaval.L'enregistrament ha anat a càrrec de Morris Produccions i la coordinació, de Jordi Vinyoles. Al documental que s'emetrà, hi han participat més de 40 persones, que han estat entrevistades, altres han ofert imatges i vídeos antics que s'han utilitzat per al record de tots i totes i al mateix temps també gràcies a l'Arxiu Municipal.El documental s'emetrà l'endemà dissabte 13 de febrer per Tac12 i les xarxes socials municipals. A partir d'aquell moment estarà disponible per a tothom al Youtube de l'Ajuntament.