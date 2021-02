Albert Batet: «Junts representa un vot útil per defensar les persones i les nostres comarques»

La candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, anima a sortir a votar el 14-F «per seguretat democràtica, per transformar el futur del nostre país»

Actualitzada 12/02/2021 a les 16:29

Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona ha presentat aquest matí el manifest final de campanya. El cap de llista Albert Batet, acompanyat de la candidata a la presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, ha recordat que les eleccions d'aquest diumenge 14-F «van d'avançar o retrocedir». Per això, ha demanat el vot per Junts per Catalunya, «un vot útil, un vot exigent, un vot per defensar les nostres comarques. Un vot útil per un govern fort. Un vot útil per les persones. Un vot útil per avançar. Un vot útil per Guanyar. Un vot útil per Catalunya. Un vot per fer Laura Borràs, la primera presidenta de la Generlaitat de Catalunya».

Al costat de tota la candidatura de la demarcació de Tarragona, Batet ha expressat el compromís de Junts amb la Catalunya del sud per defensar els seus interessos «amb solvència».



El 14-F s'ha de votar per seguretat democràtica

La cap de llista de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, ha posat en valor la candidutura de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona formada per «persones diposades a treballar i transformar el país».

Per això, aquest diumenge 14 de febrer «tothom ha de sortir a votar per seguretat democràtica, per transformar el futur del nostre país. Els vots de Junts pe Catalunya seran per tenir uns representants al Parlament de Catalunya que treballin amb solvència per transformar la societat. Junts és el vot exigent, però amb il·lusió. Som per voler ser, el país que volem ser», ha conclòs.