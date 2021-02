Vols saber quant val la teva col·lecció?

El tarragoní Gerard Jané ha ideat 'Gamesquare', una apliació de compravenda de videojocs

Actualitzada 10/02/2021 a les 19:03

El passat mes de desembre va sortir al mercat l'aplicació GameSquare, una plataforma de compra i venda de productes relacionats amb els videojocs amb segell tarragoní que incorpora grans avantatges per als seus usuaris. Així ho assegura el seu artífex, Gerard Jané: «La idea se'm va ocórrer mentre estudiava Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Volia vendre els meus videojocs i estava cansat de veure com el que jo tenia despertava l'interès de moltes persones, però al final només em contactaven dues o tres i sempre intentant que els rebaixés el preu. Vaig pensar que havia de trobar la manera d'arribar als compradors i poder vendre de manera més immediata. I així va sorgir GameSquare».

La plataforma, explica el seu creador, és un Marketplace especialitzat que permet als usuaris comprar i vendre videojocs físics a l'instant, sense xats i de manera segura, mitjançant un sistema trencador. «Tot funciona a través d'un sistema que podríem anomenar de matxing. Tu, com a comprador, pots enviar una oferta pel que t'interessa a tots els venedors de l'estat. Amb l'afegit que, si ningú té allò que busques, la teva proposta queda registrada perquè, en un futur, si algú ho té, t'ho pugui vendre a tu directament. D'aquesta manera, sempre es pot saber, de cada producte, quanta gent el vol comprar i a quin preu. Llavors, el venedor pot acceptar la proposta i vendre a l'instant», explica Jané.

D'aquesta manera, detalla l'emprenedor tarragoní, l'aplicació permetria als seus usuaris saber qui vol comprar els jocs que tenen a casa a l'instant, així com descobrir el valor de tota la seva col·lecció.

L'aplicació arriba al mercat tres anys després de la idea original, que el Gerard va començar a desenvolupar amb el seu germà Jaume, però que es va quedar aturada per un tema de salut familiar. Fa un any, convençut que el projecte seguia sent interessant, el Gerard va formar un nou equip amb el seu company d'universitat Martín Simón, i Xavi Llordella, i Pol Rodoreda, exestudiants de la UPC, que van assumir les funcions de programadors.

«A Espanya hi ha 15 milions de persones que juguen a videojocs. I si bé és cert que la tendència del mercat és anar cap al sector digital, els videojocs físics encara suposen un 40% del total. Per tant, el mercat de compravenda de segona mà és molt gran i està molt viu», assegura Jané.

GameSquare és una aplicació gratuïta disponible, de moment, per Android. Les transaccions es realitzen amb enviaments, de manera segura i amb garantia de rebre el producte en 48 hores. La plataforma exerceix d'intermediari per donar la màxima seguretat als seus usuaris.

Actualment, l'aplicació té una valoració de 4,6 a la Playstore i s'hi poden comprar i vendre jocs físics i videoconsoles, des de la Playstation 5 o Nintendo Switch, fins a la Nintendo NES o la Sega Mega Drive.