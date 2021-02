Uns 200 efectius dels Mossos d'Esquadra reben la vacuna contra la covid-19 al Camp de Tarragona

El punt de vacunació dels Mossos a Tarragona se situa al barri de Campclar, on hi ha la comissaria central de la policia catalana a la ciutat. Durant la tarda d'aquest dijous fins a 200 agents, convocats per missatges SMS, han anat passant pel circuit circular de vacunació que s'ha establert a les dependències de la seu policial.Aquestes vacunacions s'emmarquen en el procés que va començar dimarts a la regió sanitària Camp de Tarragona, pel qual s'ha començat a vacunar el personal essencial de les oficines de farmàcia, psicòlegs clínics, fisioterapeutes, logopedes, nutricionistes, SAD i també els cossos de seguretat i emergències.A la regió policial Camp de Tarragona hi ha 1.509 efectius de Mossos d'Esquadra i, d'aquests, uns 1.200 compleixen els requisits d'administració i indicacions de vacunació d'AstraZeneca, és a dir, tenen entre 18 i 55 anys i no pateixen cap malaltia crònica greu. D'aquests, la meitat estan destinats a l'ABP del Tarragonès i al serveis regionals de la RPCT.El gerent de la regió sanitària Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, ha destacat que la vacunació dels Mossos és «un pas més en l'estratègia de vacunació per cercar la immunitat col·lectiva», i que la previsió és administrar el vaccí a la resta de cossos d'emergències, com ara bombers i altres policies, de forma progressiva.Descarrega ha assenyalat que la previsió és haver vacunat els 1.500 efectius del cos a la regió en un període d'entre dues i tres setmanes. El ritme, ha dit, el marcaran el nombre de dosis que vagin arribant i els criteris de vacunació, principalment pel que fa a les limitacions d'edat. En cas que es modifiquin, ha dit Descarrega, adaptaran l'estratègia a les noves indicacions.De la seva banda, el sotscap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos al Tarragonès, Eduard Blanch, ha indicat que el nivell d'acceptació de la vacuna entre els policies és «molt bona» i se situa en uns nivells «molt alts». L'inspector ha destacat que la vacuna permet garantir la seguretat dels agents i, alhora, la dels ciutadans amb els quals interactuen a diari.