La consultora immobiliària internacional JLL gestionarà la captació d'operadors per al nou parc comercial impulsat per Ten Brinke al sud de la T-11, un eix on també hi ha l'hipermercat Carrefour i el parc comercial de les Gavarres, entre altres.El conseller delegat de la firma holandesa a Espanya i Portugal, Jörg Tiggemann, ha afirmat que pretenen «crear sinergies i ajudar el petit comerç del centre de Tarragona, atraient un major nombre de visitants a la ciutat». Segons el projecte inicial, l'espai també inclourà oferta hotelera.