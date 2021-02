Tarragona acollirà una prova pilot per prevenir casos de violència masclista

El conseller ha apuntat que el projecte tindrà tres eixos. El primer consta d'un «treball comunitari preventiu sobre noves masculinitats», que es farà prioritàriament a les escoles i que estarà relacionat amb «maneres de masculinitat que no són agressives o violentes». En segon lloc hi haurà un «element d'assessorament i acompanyament», per treballar abans que es produeixi el cas de violència masclista. Finalment s'afrontaran les «noves parentelitats», que es desenvoluparà en «punts tècnics de trobada que es tenen quan hi ha hagut divorcis conflictius».El Homrani ha detallat que s'està acabant de constituir una comissió d'experts que han d'acabar de dissenyar el projecte. «Tindrà una mirada pluridisciplinar amb sociòlegs i psicòlegs», ha apuntat. Alhora ha remarcat la importància de treballar amb entitats del territori que ja treballin aquests aspectes. D'entrada la prova pilot es desenvoluparà a nivell municipal però també donarà cobertura a àmbits del Camp de Tarragona que ho sol·licitin.Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha expressat que la majoria de polítiques relacionades amb aquest camp estan pensades per a la dona que ha estat víctima de violència masclista i ha considerat que també cal «mirar cap a l'origen, que és principalment masculí».