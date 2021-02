Oriol Junqueras carrega contra el PSC en la seva visita a Tarragona

Ha criticat que té «moltíssims casos de corrupció» i que vol guanyar amb els vots de Vox

El candidat d'ERC a la presidència de Catalunya, Oriol Junqueras, ha carregat durament contra el PSC en la seva visita al barri de Campclar de Tarragona. «Aquestes eleccions van d'escollir entre els de sempre, representats pel Partit Socialista, i Esquerra Republicana. I és molt millor que ERC guanyi les eleccions, com ja ho va fer aquí a Tarragona, perquè nosaltres representem un projecte net, transparent, som un partit amb 90 anys d'història i sense cap cas de corrupció i, en canvi, el PSC, de casos de corrupció en té moltíssims», ha començat dient Junqueras, afegint que els socialistes «volen optar a la presidència de la Generalitat amb els vots de l'extrema dreta».

Sobre algunes declaracions dels socialistes que apuntaven que els últims governs de la Generalitat no han tingut prou en compte Tarragona, Junqueras sostenia que, «malauradament, el PSC s'ha convertit en el màxim garant d'una monarquia corrupta i decadent, en el garant d'un govern que gira l'esquena a les necessitats de la gent» i ha denunciat que presenten a la presidència «el pitjor ministre de Sanitat del món, qui es nega a fer una PCR posant en risc a tots en els que participaven en el debat de TV3. El PSC no està preparat, no mereix obtenir un bon resultat. ERC està absolutament compromesa amb Catalunya i molt particularment amb el Camp de Tarragona, com ho demostren els candidats encapçalats per Raquel Sans».

A tres dies de les eleccions, Junqueras ha defensat que a la ciutat de Tarragona, ERC lidera un govern de «tots els que estan a favor de l'autodeterminació i l'amnistia i això és el que volem fer a Catalunya, convençuts com estem que aquest país necessita tirar endavant, superar la pandèmia i la crisi econòmica i construir un país millor per a tothom». Pel que fa a la jornada electoral, en ser preguntat per si li fa por que molta gent no vagi a votar, el líder republicà ha etzibat que «els poderosos de sempre manen sense necessitat de guanyar eleccions. En canvi, la gent treballadora i normal només pot defensar els seus interessos i construir el país que necessita i que mereix si anem a votar i guanyem les institucions».

Per altra banda, i amb relació als possibles resultats, Junqueras s'ha mostrat convençut que ERC guanyarà les eleccions. «Volem guanyar-les amb la màxima diferència possible perquè creiem que el nostre projecte és el més útil i com millors siguin els resultats d'ERC més fàcil és sumar un govern el més ampli possible, de tots aquells compromesos amb el referèndum, amb l'amnistia i amb el futur econòmic i social del país». Per això, defensava, «cal un govern independentista però liderat des de les esquerres, perquè és la manera de superar la pandèmia i la crisi econòmica».