Les farmàcies del centre de Tarragona pateixen una davallada de vendes de medicaments

Els establiments propers a espais comercials i turístics s'han vist més afectats que no pas els dels barris de les rodalies

Actualitzada 10/02/2021 a les 20:47

Les farmàcies del centre de Tarragona han patit una davallada de clients des de l'inici de la pandèmia. Si bé pot semblar un fet contradictori, els establiments del nucli urbà de la ciutat s'han vist afectades de retruc pel descens gairebé total del turisme i el difícil moment que pateix el comerç, amb bars i restaurants a mig gas i la impossibilitat d'obrir els dissabtes. Si més no, les farmàcies dels barris perifèrics han registrat un lleuger augment de venda de medicaments. La ciutat de Tarragona compta amb 57 farmàcies i 122 farmacèutics.

Des de l'inici de la pandèmia, les farmàcies han estat establiments essencials. A Tarragona, però, no totes han registrat la mateixa activitat des del passat març. «Les farmàcies del centre han perdut clientela, ja que la gent no ha anat de rebaixes o ha sortit menys a passejar per la Rambla Nova, per exemple», assegurava Toni Veciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Aquest patró es va accentuar per l'enfonsament del turisme, i la problemàtica es va notar especialment en altres localitats del territori, com Salou o Cambrils. Si més no, Veciana detallava que, malgrat que alguns establiments han hagut de recórrer a fer ERTO, «no han arribat a patir pel seu futur». El balanç no ha estat a tot arreu igual a la ciutat, però, ja que la situació ha estat diferent en «les farmàcies dels barris de les rodalies, que han pujat les vendes lleugerament», en paraules del president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

La demanda canvia

El context pandèmic ha fet que la ciutadania segueixi anant a les farmàcies a buscar medicaments per pal·liar tota mena de dolències. La covid, però, ha fet variar la demanda dels fàrmacs. Les farmàcies tarragonines s'han guiat per la reducció de malalties contagioses a través de les vies respiratòries gràcies a l'ús de les mascaretes, i han copsat els estralls psicològics de la pandèmia. «La compra de medicaments antigripals, antibiòtics i antitossius ha baixat», recalcava Toni Veciana, que també indicava el retrocés de cremes de protecció solar «en un any en què la gent ha sortit molt menys de casa»

En contraposició, el president del col·legi farmacèutic exposava l'augment de demanda de «productes d'autocura», ja que s'ha multiplicat la venda de relaxants, hipnòtics o medicaments per dormir. L'aparició dels gels hidroalcohòlics a la vida quotidiana també ha fet que l'ús de cremes hidratants s'hagi disparat, ja que «els gels sanitaris assequen la pell», segons Veciana. «Tot el que s'ha perdut, s'ha compensat», concloïa el president.

Les FFP2 s'obren pas

El producte estrella de les farmàcies els darrers mesos han estat les mascaretes. Si bé l'ús de les quirúrgiques ha estat el més generalitzat, des de fa uns dies les protagonistes han estat unes altres. «La venda de mascaretes FFP2 s'ha multiplicat les darreres setmanes i ara ja ronden el 60% del total de mascaretes adquirides», detallava Toni Veciana. El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona estava convençut que el seu increment es deu «a les notícies arribades els últims dies des de països com Alemanya». Mentre que les quirúrgiques són eficaces per evitar la propagació del virus per part d'una persona contagiada, les FFP2 també serveixen per prevenir contagiar-se.