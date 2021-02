La fruita seca no preveu la diabetis, segons un estudi de la URV

L'estudi ha estat publicat la revista 'American Journal of Clinical Nutrition'

Actualitzada 11/02/2021 a les 15:14

La fruita seca no preveu la diabetis, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la de Toronto que ha publicat la revista American Journal of Clinical Nutrition, informa la universitat de Tarragona i de Reus.La Unitat de Nutrició de la URV-IISPV ha fet un metaanàlisi -un estudi que sintetitza tots els resultats publicats fins al moment sobre un tema concret- sobre la relació entre el consum de fruita seca i el risc de patir diabetis.Després d'una cerca exhaustiva, es van seleccionar vuit estudis internacionals i els resultats principals mostren que no existeix associació entre el consum de fruita seca total, els seus diferents tipus (nous, ametlles, avellanes, cacauets) i la diabetis.Múltiples estudis d'intervenció han demostrat que el consum de fruita seca millora marcadors del metabolisme de la glucosa, el principal sucre que trobem en la sang, la qual cosa apuntava al fet que protegien de la diabetis.No obstant això, no existeix cap assaig clínic que hagi avaluat de forma específica l'efecte d'una intervenció amb fruita seca sobre el risc de desenvolupar diabetis al llarg del temps.La falta d'associació entre el consum de fruita seca i la diabetis pot deure's a limitacions a nivell estadístic dels estudis que han analitzat els investigadors.