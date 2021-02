L'Arquebisbat de Tarragona investiga un possible cas d'abús sexual per part d'un prevere

Segons ha confirmat la fiscalia, el presumpte investigat és Manuel Fuentes

Actualitzada 11/02/2021 a les 13:27

Almenys dues víctimes d'uns fets de fa 20 anys

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha comunicat aquest dijous que el passat mes de desembre va rebre una denúncia d'un possible cas d'abús sexual per part d'un prevere de l'Arquebisbat ara fa dues dècades. Planellas ha confirmat la seva voluntat sincera «perquè s'imposi la veritat i la justícia».Segons ha confirmat la fiscalia de Tarragona, el presumpte investigat és Manuel Fuentes. Actualment, és canonge arxiver de la catedral de Tarragona i director de l'arxiu històric arxidiocesà tarragoní. Des de l'ens judicial, incoaran diligències d'investigació per tal «d'estudiar bé» els fets, malgrat que ja haurien prescrit.Des de l'Arquebisbat s'ha activat el protocol d'actuació previst per aquests casos i acabada una primera investigació urgent i preliminar s'ha facilitat la informació a la Santa Seu, i avui mateix l'han portat a la Fiscalia Provincial de Tarragona perquè, si ho creuen necessari, realitzi les diligències i investigacions oportunes.«Des de l'Arquebisbat mirarem de ser el màxim pulcres perquè es respecti l'honorabilitat de tots els possibles implicats en aquest cas i alhora reclamem la presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari», ha afegit Planellas.L'arquebisbe de Tarragona s'ha posat en contacte personalment amb les possibles víctimes per mostrar-los el seu recolzament. Alhora ha volgut reafirmar que l'Arquebisbat «condemna tot abús sexual, de poder i de consciència, especialment quan hagi estat comès per un clergue».Finalment, ha convidat a denunciar aquests fets execrables a les autoritats civils i a l'Oficina de prevenció i protecció d'abusos de l'Arquebisbat a través del telèfon 628 426 853 o a través del correu electrònic oficina.abusos@arqtgn.cat Segons el diari ARA, dimecres el responsable de l'oficina d'abusos va parlar amb el capellà, que té 60 anys, i aquest va reconèixer part dels fets. El rotatiu apunta que, almenys hi ha constància de dues víctimes, un noi de 18 anys i un menor, tots dos fills de famílies amb qui el rector tenia una bona relació. Fuentes també va ser rector de pobles com Aiguamúrcia, Querol, el Pont d'Armentera i l'Aleixar, i des del 2018 és mossèn a la Selva del Camp, Almoster i l'Albiol.Un dels casos hauria passat al monestir de Santes Creus quan Fuertes n'era el rector. Segons recull el rotatiu, el mossèn hi hauria convidat un noi de 18 anys recent complerts i aquest s'hauria trobat que havia de dormir al mateix llit del prevere. La víctima, segons l'ARA, va relatar que el mossèn va fer-li tocaments, que es va masturbar al seu costat i que l'endemà va demanar-li que no n'expliqués res a ningú.El diari assenyala que, després d'explicar-ho a la parella i a un amic, va dir-ho als pares, i van arribar a entrevistar-se amb el llavors arquebisbe Lluís Martínez Sistach, el qual s'hauria limitat a demanar-los que preguessin. Segons l'ARA, davant d'un altre cas denunciat 20 anys després en relació a un menor, la resposta de l'Arquebisbat de Tarragona també va ser tapar els fets. Quan l'actual arquebisbe, Joan Planellas, va activar el protocol intern fa un mes i mig, es va comprovar que no hi havia res documentat sobre els fets, segons el rotatiu.