Emeten una ordre de cerca i captura per a Edgar Fernández, número 2 de la CUP a Tarragona

Edgar Fernández, portaveu del Secretariat Nacional, regidor de la CUP i candidat de la formació per Tarragona, dona per fet que aquesta ordre no és fruit de la casualitat. És en l'única causa on es recull que va discutir amb agents dels Mossos d'Esquadra i amb membres de Vox, en plena mobilització que va col·lapsar la capital del Baix Camp el 14 d'octubre del 2019.«Ara la meva detenció depèn dels Mossos d'Esquadra», diu Fernández, el qual assegura no confiar gens en el cos policial que, en la seva opinió, ha construït tot un «relat», a través de denúncies amb «intencionalitat política», sobre les quals se sustenten les causes obertes als jutjats de Reus per les mobilitzacions independentistes de la tardor del 2019.El pròxim 10 de març Fernández torna a estar citat per segon cop com a imputat en una altra protesta a Reus, per les sentències del Judici del Procés, on van haver-hi llançament de tanques, i en la qual la Generalitat s'hi ha personat com a acusació particular. Tampoc es presentarà a aquesta darrera citació judicial.