El projecte Inspira STEAM arriba a més de 800 nens i nenes en el seu tercer any a Tarragona

La iniciativa, coordinada per la URV, vol trencar estereotips de gènere i fomentar les vocacions científiques entre les noies de sisè de primària

Actualitzada 11/02/2021 a les 16:56

Tècnica de càmera, científica, enginyera, veterinària, alcaldessa, informàtica… són algunes de les professions que nenes i nens de sisè de primària de l'Escola Pràctiques de Tarragona expliquen que volen ser de grans, a la vegada que imaginen com serà el seu perfil d'Instagram d'aquí a 30 anys. Aquesta pràctica forma part d'una de les activitats que s'inclouen en el projecte Inspira STEAM, que per tercer any consecutiu es porta a terme a Tarragona i en el que participen més de 800 alumnes de 13 escoles de la demarcació durant aquest curs. La iniciativa està coordinada i organitzada per la URV, que han vist la necessitat de fomentar activitats que ajudin a trencar estereotips de gènere i que normalitzin la presència femenina en els estudis STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques). Les responsables d'aquesta tasca són les 65 mentores, la gran majoria dones, que treballen en el sector científic i tecnològic del territori i que, de forma desinteressada, aporten el seu granet de sorra a fer visible la figura femenina en els àmbits de la ciència, la recerca i la tecnologia, fortament masculinitzats.

«El projecte Inspira STEAM va néixer el 2016 a la Universitat de Deusto i aquest és el tercer any que el fem a Tarragona, coordinat, liderat i organitzat per la URV, amb l'objectiu d'eliminar la idea de què les professions tecnològiques han d'estar associades al gènere masculí», explica Cristina Urbina, professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URV i coordinadora del projecte. S'estima que el nombre d'estudiants que opten per una formació tecnològica decreix cada any, sobretot entre el col·lectiu femení. Tot i que el 54,3% del total d'estudiants del sistema universitari espanyol són dones, la seva presència a les titulacions tècniques com Enginyeria i Arquitectura decau al 26,4% (a Tarragona només un 18% dels alumnes fa carreres d'enginyeria, i d'aquest 18%, nomes un 20% són dones).



El cor de el projecte Inspira són les mentores que, de manera voluntària, acosten el seu dia a dia a noies i nois a través de les sis sessions de treball que es fan al llarg del curs en horari lectiu. Marta Sales és una de les mentores que participa al projecte de l'Escola Pràctiques de Tarragona. «Com a dona investigadora és molt gratificant poder transmetre com soc en un context científic i ajudar així a què vegin que les dones poden fer aquesta feina i la poden fer bé». Durant unes hores aparca la docència i la recerca que fa al Departament d'Enginyeria Química de la URV per dedicar-se a aquesta iniciativa, que ajuda les nenes i els nens a tenir més informació sobre el món de la ciència i la tecnologia i també contribueix a generar debat. «Els fem reflexionar per a què vegin que les feines no tenen gènere i la informació que els aportem els ajuda a veure i reconèixer quina és la situació de desigualtat per tal que aprenguin a què això no es produeixi», assenyala. Aquestes sessions -afegeix- també els ajuden a entendre «el paper tan important que tenen la ciència i la tecnologia en moltes de les feines que ara els agraden i és una manera de què aprenguin a valorar aquestes disciplines», afirma la investigadora.A nivell de l'Estat espanyol, hi ha gairebé 9.000 nenes i nens implicats en el projecte, a més de 177 escoles i prop de 600 mentores treballant de manera altruista en aquesta iniciativa. Inspira STEAM és un projecte promogut per la Universitat de Deusto, que compta amb la col·laboració de Innobasque a Euskadi; la Universitat Rovira i Virgili, Dow, Basf, Dupont i Elyx Polymers a Tarragona; Edenway a Barcelona; CIOnet a Madrid, la UCA i la Universitat de Jaén a Andalusia; la Universitat de Vigo i la de la Corunya a Galícia; la Universitat d'Oviedo a Astúries; la UCAM a Múrcia i el finançament de les tres diputacions forals: Biscaia, Guipúscoa i Àlaba, a més de l'Ajuntament de Sant Sebastià, Roche, Barcelona Activa, Silk, HP Foundation, BBK i la Generalitat de Catalunya.