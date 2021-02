El Port de Tarragona mourà camions de mercaderies amb Turquia

10/02/2021 a les 13:24

Intermodalitat

El Port de Tarragona ha estrenat aquesta passada matinada el nou servei Ro-Ro (de l'anglès roll on/roll off) amb el port d'Izmir, a Turquia. Es tracta d'una operativa logística que permet moure fins a 250 camions de mercaderies en un vaixell que fa el recorregut entre els dos ports cada setmana. Un cop a Tarragona, per carretera es desplaçaran fins al destí final. D'aquesta manera, productes manufacturats a Turquia al cap de 96 hores podran ser entregats a diferents punts de l'Estat, i viceversa. El servei l'operarà Ekol Logistics i preveu desplaçar 24.000 tràilers cada any. Es tracta de la primera ruta d'aquestes característiques que es fa a la infraestructura tarragonina, però es preveu que en el futur se'n generin de noves.El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha destacat que es tracta d'un servei «molt competitiu per col·locar ràpidament càrregues d'un extrem a l'altre del Mediterrani» que permetrà diversificar el tipus de tràfics de la infraestructura. El vaixell sortirà el diumenge d'Izmir i arribarà a Tarragona la matinada de dimarts a dimecres. Aleshores els camioners repartiran les mercaderies als diferents punts de l'Estat durant tot el dia i a la nit el vaixell farà el recorregut invers. Diumenge tornarà a ser a Turquia perquè els tràilers puguin repartir o recollir càrrega de nou.Cruset ha apuntat que a banda del temps que guanyen les companyies amb el repartiment també hi ha un impacte positiu en «sostenibilitat i eficiència». «Si els camions haguessin d'anar per carretera hi hauria una petjada de carboni molt més gran», ha assenyalat. Segons dades del port tarragoní, les emissions de diòxid de carboni es reduiran en 10.800 tones i el consum de gasoil en 7,32 milions de litres anuals. L'operativa ha començat aquesta matinada amb l'arribada d'uns 150 camions de l'empresa tèxtil Inditex.L'empresa Ekol Logistics lidera la ruta que també té la participació de la naviliera DFDS, Grup Arola i la terminal Euroports. El president d'Ekol Logistics, Ahmet Musul, ha afirmat que «la nova operativa suposarà que Tarragona sigui el port peninsular amb la connexió més ràpida amb Turquia». Alhora ha expressat la seva satisfacció perquè també permetrà connectar diferents països i ha citat Espanya, Portugal, Marroc, Turquia, Azerbaidjan, Geòrgia i Iran. Amb tot, ha avançat que de cara al futur les freqüències s'incrementaran i hi haurà més d'un vaixell setmanal.Ekol Logistics té una de les seves bases fortes del Mediterrani a Trieste (Itàlia), on rep uns 1.500 tràilers setmanals i s'habiliten 30 trens cap al nord d'Europa. Aquesta intermodalitat també s'espera amb candeletes aquí. «El nostre somni és connectar Tarragona amb el tren», ha apuntat Alfio Centocinque, director general d'Ekol Group. En aquest sentit el Port de Tarragona ja té les seves instal·lacions ferroviàries adaptades a l'ample europeu i confia que el corredor mediterrani per a mercaderies arribi aviat. Cruset ha indicat que quan això passi es podrà «redimensionar el servei Ro-Ro».