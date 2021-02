Albert Batet: «Diumenge només hi ha dues opcions: Junts o PSC»

Puigdemont ha participat telemàticament i ha assegurat que «si guanyem aquí, guanyem a tot Catalunya. Ho podem fer i ho farem»

Junts per Catalunya ha celebrat avui el míting final de campanya a Tarragona. El cap de llista a la demarcació, Albert Batet, ha apel·lat directament als ciutadans i ciutadanes de «la Catalunya del sud» perquè «diumenge, cada vot compta. Diumenge només hi ha dues opcions: o una victòria de Junts per Catalunya o una victòria del PSC; o una victòria de Laura Borras o una victòria de Salvador Illa. Diumenge votem la solvència, l'entrega i la dedicació, com la del doctor Argimon o la gestió del pitjor ministre de la pandèmia, el senyor Illa».

Seguint en aquesta línia, Albert Batet ha assegurat que a la demarcació de Tarragona «coneixem bé el què és i què ha fet el PSC». Per això ha instat a fer memòria, «el PSC, és exemple de les oportunitats perdudes. Ho van fer amb els Jocs pel Mediterrani, van convertir una oportunitat en una mala gestió. El PSC en moments decisius, si convé pacta amb Vox els fons europeu». «Cal anar a votar. Cal una victòria de Junts perquè no ens podem confiar», ha subratllat.

Al Tinglado del Port de Tarragona, i acompanyat de part de la candidatura; del president Puigdemont i de la candidata a presidència de la Generalitat, Laura Borràs, telemàticament; del conseller Jordi Turull i el secretari general de la formació, Jordi Sànchez, Albert Batet ha expressat que «tot vot que no sigui per Junts, és un vot que només facilita la victòria del PSC. És un vot que facilita la via de la involució, repressió i autonomisme».

El president Carles Puigdemont també ha instat a la gent de la demarcació de Tarragona a votar perquè «estic convençut que si guanyem a Tarragona, guanyem a Catalunya. Si guanyem aquí, a les Terres de l'Ebre, el Baix Penedès, la Conca, guanyem a tot Catalunya. I és una gran notícia que la victòria ens vingui del sud. Ho podem fer i ho farem», ha animat. Per la seva banda, el conseller Jordi Turull ha animat a votar el 14-F perquè «quan parlem de drets i llibertats per Catalunya, la resposta de l'Estat sempre són els jutjats. Doncs nosaltres els diem que els problemes polítics es resolen a les urnes».