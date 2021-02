Un documental vincula el tarragoní Cao de Benós amb el tràfic d'armes i drogues a Corea del Nord

En un comunicat, el representant cultural del país considera l'obra un muntatge de ficció que busca sensacionalisme

Actualitzada 10/02/2021 a les 00:07

El comunicat de Cao de Benós

Mai he donat el meu consentiment, mai vaig ser preguntat ni se'm va permetre defensar-me de les injúries dins del film 'The Mole'. Tampoc se'm va donar la possibilitat de visualitzar-ho parcialment o totalment abans de la seva estrena.



Es tracta d'un muntatge ple de mentides, totalment tergiversat i manipulat per a obtenir benefici aprofitant la meva imatge pública. Tinc entès que, en el film, Mads Brügger diu que jo he estat detingut per tràfic d'armes, la qual cosa és totalment fals (Era tinença il·lícita d'armes en el meu domicili) i demostra que no hi ha cap afany de recerca ni de contrastar informació sinó de sensacionalisme barat.



Mads Brügger en el film em considera un 'supervillà' o un idiota, però va sol·licitar encaridament la meva ajuda per a la seva primera visita a la RPDC. Gràcies a això va poder tenir trobades amb el Korean Film Studio i va produir el seu anterior film 'The Red Chapel' (2009). Així mateix insulta a la RPD de Corea anomenant-la una empresa maligna i criminal, però no va dubtar a pagar centenars de milers d'euros al país per a realitzar el seu primer film-escombraries.



Sóc Delegat Especial d'un departament de relacions culturals. Els meus càrrecs són honorífics i no tinc contracte o salari per això. El meu càrrec em permet facilitar intercanvis culturals o atendre entrevistes amb la posició oficial de la RPDC. No estic autoritzat a prendre decisions per part de qualsevol departament o organització del país.



Mai la RPD de Corea m'ha proposat facilitar negocis que tinguin a veure amb armes i/o drogues.



SOBRE ULRICH LARSEN:

Mai he tingut una relació pròxima o regular amb ell. La meva relació va estar limitada a un e-mail cada 3 o 4 mesos i una trobada anual juntament amb altres amics de la nostra associació. Quan ens trobàvem, Ulrich es queixava de la seva complicada situació econòmica, els problemes de salut de la seva filla i el seu pare. Ell maleïa al govern danès perquè a penes rebia 500 euros de pensió mensual i la vida al seu país era tan cara.



Em va dir que havia de treballar tan de valent per a James (Com a servent i secretari personal) però que James no li pagava res per això. Va dir que James estava interessat a conèixer Corea i fer un projecte d'un hotel. Així que vaig accedir a trobar-me amb James a Oslo. Mai li vaig dir a Ulrich que busqués negocis, va ser una insistent sol·licitud seva que vaig acceptar per la seva situació personal i perquè el coneixia de la nostra associació. Mads i Ulrich menteixen totalment en la seva conversa a dos.



La suposada 'Infiltració' d'Ulrich es produeix el 2012, però la primera trobada amb el Sr. James va ser el 16 de maig del 2016. Com no tenim res a ocultar i Mads Brügger no va poder aconseguir material sensacionalista durant 4 anys, va decidir crear una obra de teatre a la qual jo vaig seguir el joc amb 2 objectius: Denunciar a Ulrich i James en 2 organismes (espanyol i d'un tercer país) una vegada tingués proves i aconseguís la informació que buscava.



Milers de membres de l'Associació d'Amistat amb Corea (KFA) coneixen que el propòsit de la nostra associació és l'amistat i la cultura, i durant 6 anys, Ulrich va atendre i va gravar obertament les nostres reunions, les va publicar en internet i tothom sap qui som i el que fem (Inclosos molts agents de diversos serveis d'intel·ligència). No hi ha filiació i qualsevol persona es pot inscriure i participar.



SOBRE L'ACTOR JAMES:

Vaig decidir crear una estratègia i seguir-li el joc. Per a fer-ho havia de mentir també a Ulrich, ja que era el servent personal de James i tota la informació passava a través d'ell. James mai va donar detalls de la seva companyia o d'ell mateix pel que necessitava tenir el seu passaport, la seva companyia i la seva intenció real per a informar les autoritats. En sol·licitar el visat per a visitar Pyongyang vaig poder llavors tenir el seu nom real: Jim Mehdi Latrache-Qvortrup, ja només em quedava tenir alguna prova del que realment pretenia.



Com he dit, la seva proposta inicial era la construcció d'un hotel la qual cosa no és gens especial. Però més tard, i sense venir al cas, es va referir al fet que volia construir armes en el soterrani de l'hotel la qual cosa va canviar immediatament la meva postura sobre ell i Ulrich. Li vaig dir que l'única cosa que podia fer era facilitar-li una visita al país. En qualsevol cas era un home molt arrogant i racista, per la qual cosa vaig exercir un paper que s'ajustés a la seva manera de vida i fantasia. Així que li vaig mentir, vaig preparar sobre la marxa un discurs de vendes monumental per a impressionar-lo, treure-li informació i saber qui estava darrere de tot això.



En el film, Mads Brügger diu que James era l'home dels meus somnis, la qual cosa no està més allunyat de la realitat. El tipus de persones com ell són les que més menyspreu en aquest món. El paper exercit per Mr. James és un calc de Mads Brügger, una persona arrogant i sense principis que tracta a uns altres com a servents, que se sent racial i moralment superior per ser ric, i que faria qualsevol cosa per diners.



FINALMENT:

'The Mole' és un muntatge de ficció que busca el sensacionalisme, no té un bri de periodisme.



Els membres de la nostra Associació d'Amistat amb Corea (KFA) no tenen res a veure amb el muntatge preparat per Mads i Ulrich, però els seus noms i dades privades van ser publicats sense consentiment i han iniciat accions legals. Mantinc contacte personal amb el Panell d'Experts de sancions de les Nacions Unides, els qui van ser els primers a comprovar que el film i les acusacions no tenen sentit.



Malgrat ser una peça sensacionalista i escombraries hi ha un element positiu, des de la seva estrena han augmentat deu vegades les sol·licituds de filiació en la nostra associació.

'El infiltrado' (The Mole), una minisèrie documental de dos episodis que ja es pot veure a la plataforma Filmin, intenta deixar en evidència l'associació d'Amistat amb Corea del Nord (KFA) que presideix el tarragoní Alejandro Cao de Benós, vinculant tant al país com a l'associació amb el tràfic d'armes i de drogues.El documental és obra del director danès Mads Brügger, que ja havia realitzat l'any 2009, 'The red chapel, de caràcter satíric sobre el règim comunista nord-coreà. En aquesta ocasió el director va buscar la complicitat d'un compatriota, Ulrich Larsen, amb qui van planificar una lenta infiltració en una associació danesa entusiastes del règim de Corea del nord.Durant diversos anys, Larsen es guanya a confiança dels responsables de l'associació i, de fet, arriba a formar part de la junta. Des d'allí s'organitza una trobada amb el representant cultural del règim totalitari, Cao de Benós, que passa a esdevenir, involuntàriament, en un dels protagonistes principals del documental.En primera instància es dubta de la veritable capacitat d'influència del tarragoní, que des de fa molts anys és el delegat Especial per al Comitè de Relacions Culturals de la RPD de Corea, però finalment, utilitzant sovint la tècnica de la càmera oculta, s'intenta desvetllar la seva intervenció, d'una banda en la forma com el règim nord-coreà se salta les sancions imposades per l'ONU i, per altra en el tràfic d'armes i drogues des del país, segurament el més aïllat del món. En aquest apartat hi intervé un altre dels protagonistes que introdueix el director danès. Es tracta d'un expresidiari, que sota el nom de Mr. James, es fa passar per un traficant d'armes europeu.La producció del documental es va allargar durant molts anys i, a mesura que anava prenent forma, va passar de ser una petita producció a interessar (i fer-ne partícips) a cadenes com la BBC i les televisions públiques de Dinamarca, Noruega i Suècia.Una vegada estrenat a Filmin, Cao de Benòs ha enviat a la plataforma un comunicat en què desmenteix les acusacions que se li formulen al documental.