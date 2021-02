Les botigues de disfresses maquillen la campanya amb el Carnaval escolar

Amb l'absència d'actes al carrer, s'han deixat de vendre peces per a adults, arribant així a una davallada del 90% de vendes

Actualitzada 09/02/2021 a les 21:23

La campanya de venda de disfresses de Carnaval està sent nefasta per les botigues especialitzades del Camp de Tarragona. El fet que les escoles estiguin sent un dels escassos espais on se celebra el Carnestoltes aquests dies, ha propiciat que gairebé les úniques disfresses i complements venuts siguin per a infants. L'absència d'actes al carrer ha fet desplomar les vendes entre els adults, que enguany no podran lluir la seva originalitat grupal. A més, la cancel·lació de les rues ha fet que el material per a l'elaboració de disfresses enguany no hagi tingut pràcticament sortida. Tot plegat ha portat a una davallada del 90% de vendes respecte al 2020.

L'any passat, el Carnaval va ser una de les últimes celebracions dutes a terme amb normalitat, escasses setmanes abans de l'esclat de la pandèmia. El context actual és ben diferent. «La davallada de vendes d'enguany és entorn del 90%, i ho entenc», admetia Maribel Mañé. L'encarregada de la clàssica botiga tarragonina de disfresses, Mercamoda, explicava que «ja no venen grups de cinc o sis persones per buscar disfresses, cosa que demostra que els adults estan fent bondat» a l'hora de seguir les restriccions. Malgrat que el confinament ha passat de municipal a comarcal, Mañé no creia que hi hagués «cap diferència, ja que els dissabtes seguirem tancats».

L'encarregada de Mercamoda, que el 2019 va traslladar la seva botiga del carrer Jaume I a la Rambla Francesc Macià, també explicava el greuge que ha suposat l'absència de les rues: «Les disfresses de la de Tarragona són fetes a mà, i nosaltres estem especialitzats en la venda de peces de roba i complements per a l'elaboració de les comparses». Malgrat tot, segons Mañé hi ha hagut un petit fil d'esperança. Per una banda, no esperaven «la demanda de disfresses i complements per part dels nens i nenes, que celebren el Carnaval a l'escola». D'altra banda, Mañé es conformava amb «la venda en línia, que ha caigut un 60%».

Les vendes destinades als infants també han sorprès positivament Ariadna Fàbregas, que es va fer amb la clàssica Casa Guasch del carrer del Portalet fa només vuit mesos. La propietària assegurava que «les escoles ens estan ajudant una mica, encara que es venen molts accessoris i pocs conjunts». Fàbregas lamentava que el fet que «les famílies i els amics no puguin sortir fa mal», tot i que es consolava pensant que «les pèrdues no seran molt grans perquè la comanda ja no va ser massa gran». A més, a Casa Guasch miren el futur amb resignació, ja que també estan especialitzats en vestes i accessoris de Setmana Santa: «No tenim previsions de vendre massa cosa», admetia Fàbregas.

Situació similar a Reus

Els mals números de la campanya de venda de disfresses de Carnaval també s'estan repetint a Reus, un altre municipi del territori amb molta tradició. «Està sent complicada, però tenim més feina del que pensàvem», assegurava Josep Maria Casas. L'encarregat del Barato confirmava que el major nombre de peces que s'estaven venent eren «disfresses infantils per a escoles», però lamentava «la gran davallada entre els adults, sobretot per la inactivitat de les colles» d'aquest 2021. «No faràs cap despesa per fer una activitat virtual durant una estona», assentia Casas. Teixits el Barato xifra la reducció de vendes en un 80%.