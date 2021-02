La CUP-G aposta per impulsar un pla de seguretat laboral

La candidata Laia Estrada vol «que augmenti el Salari Mínim Interprofessional i rebaixar la jornada laboral a trenta hores»

La candidatura de la CUP vol garantir el treball i el repartiment de la riquesa, i això significa «avançar cap a un nou estatut de les treballadores que augmenti el Salari Mínim Interprofessional fins a 1200€ i rebaixar la jornada laboral a trenta hores» ha explicat la cap de llista per la circumscripció de Tarragona, Laia Estrada.La cupaire també ha proposat que l'accés a jubilació ordinària sigui als 60 anys «per garantir unes pensions 100% públiques i dignes». Estrada també ha explicat que la CUP-G aposta per la derogació immediata de les contrareformes laborals de 2010 i 2012, «com a camí per defensar-nos dels acomiadaments, tenir contractes estables i salaris dignes». A més, les anticapitalistes també proposen impulsar una llei d'estabilització de les treballadores públiques, així com la creació d'una banca pública «que permeti l'accés democràtic al crèdit per a pymes, autònoms i famílies, sense interessos usurers».La CUP-G planteja totes aquestes qüestions per donar resposta a la situació de pobresa creixen del conjunt de la població. La formació ha denunciat que hi ha mig milió de persones a l'atur i, a les nostres comarques, «hi ha famílies que no poden garantir ni tres àpats al dia, fet que alimenta la manca d'habitatges dignes i el risc constant de desnonaments, el sensellerisme, la manca de treball, o una manca de treball digne amb sous que et permetin viure» ha explicat Laura Aguadé, treballadora social. Aguadé, explica que cal un sistema de Serveis Socials enfortit amb «un augment fort de recursos públics, destinats a la població, i un estat real del benestar social, amb una renda garantida i universal ja» i que cal posar en el sistema de Serves Socials «a la persona al centre de totes les nostres accions».Per últim, les cupaires també proposen impulsar un rescat social fonamentat en la Renda Bàsica Universal, «un ingrés que rebria el total de la població que resideix al territori, i es finançaria a través d'una reforma fiscal mitjançant la qual més del 90% de la població catalana en resultaria beneficiada», ha explicat Edgar Fernández, número dos de la llista per Tarragona. Fernández ha posat sobre la taula que, a més, aquest rescat social implicaria garantir l'accés a l'habitatge i als subministraments «a través de la suspensió del deute de les persones que no poden fer front al pagament dels subministraments bàsics de llum, aigua i gas».