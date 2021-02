L'EMT reforçarà el servei de bus el 14-F amb cinc línies gratuïtes

L'objectiu és facilitar la mobilitat dels votants als macro col·legis electorals i prevenir així possibles contagis de covid-19

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim diumenge 14 de febrer, l'Empresa Municipal de Transport (EMT) de Tarragona habilitarà cinc línies de reforç del servei de bus amb l'objectiu de cobrir la possible demanda que pugui generar-se per tal d'arribar als macro col·legis electorals més allunyats posats a disposició de la ciutadania per garantir les mesures de seguretat necessàries per prevenir contactes de coronavirus. Hi haurà 42 punts de votació diferents repartits arreu de la ciutat, 14 de nous i 18 dels habituals que no s'utilitzaran aquest cop.

Així, per facilitar la mobilitat a les meses del Palau d'Esports de Campclar, l'EMT reforçarà la línia L6, amb la creació d'una línia circular amb el mateix recorregut i les mateixes parades. L'inici i el final dels trajectes serà a la parada de Campclar, la freqüència de pas serà cada 30 minuts i la cobertura horària serà de 7.30 h. fins a les 22.10 hores. Pel que fa al col·legi electoral del Pavelló Esportiu del Serrallo, a més de les línies L22 i L23 de servei regular, s'habilitarà l'L41 que, generalment, no funciona en cap de setmana. El recorregut d'aquesta línia de reforç serà entre la plaça Imperial Tarraco i l'estació de Renfe, en sentit d'anada i de tornada, passant pel carrer Reial i el carrer Pere Martell. La freqüència de pas serà cada 35 minuts en aquest cas i la cobertura també serà de 7.30 a 22.10 hores, acabant el trajecte a l'estació de trens.

Una línia circular amb el mateix recorregut i les mateixes parades que l'L54 facilitarà als tarragonins acudir a les meses electorals del Pavelló Esportiu Sant Pere i Sant Pau i de l'Institut Comte de Rius. L'inici i el final del recorregut serà a la parada Cooperativa Tarraco, amb parada a avinguda Països Catalans, la freqüència de pas serà cada mitja hora i la cobertura horària també serà des de les 07.30 fins a les 22.10 hores. Finalment, es crearà una altra línia circular entre la parada de l'Estadi i la parada La Plaça per acostar els votants al Pavelló Esportiu del Nàstic, que també serà un dels nous espais on poder votar i que està més allunyat. En aquest cas, la freqüència de pas serà cada 25 minuts i la cobertura, de 7.30 a 22.25 hores. Per anar al Nàstic, també es reforçarà el servei amb una línia entre l'Estadi i la parada Ferran, amb un bus que passarà cada 25 minuts entre les 7.30 i les 22.20 hores.

Els vehicles de reforç seran gratuïts, estaran únicament destinats a traslladar la ciutadania als col·legis electorals i aniran degudament senyalitzats amb el rètol «Reforç. Servei Especial Eleccions». Per altra banda, i per motius de seguretat, quedarà inhabilitada la porta davantera dels autobusos i es recomana el pagament amb abonament en tots aquells autobusos de línia regular. En finalitzar l'horari de servei, un autobús quedarà estacionat davant cadascun dels macro col·legis electorals per tal de donar servei als membres de les meses quan acabin la seva tasca, en cas que ho necessitin.

Finalment, el president de l'EMT, Jordi Fortuny, assenyala que «aquest servei està pensat per facilitar la mobilitat als col·legis electorals en aquells casos puntuals en què, excepcionalment, no es pot arribar a peu al col·legi, ateses les mesures especials preses per la covid-19».