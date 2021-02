Inma Rodríguez (PP) exigeix que Tarragona tingui ja un Fòrum de la Justícia

La cap de llista del PP per Tarragona ha visitat el Col·legi de l'Advocacia de la capital de la província, on s'ha reunit amb la degana

Actualitzada 10/02/2021 a les 18:39

Proposta per la Tabacalera

Inma Rodríguez, cap de llista de la candidatura del Partit Popular de Tarragona, ha visitat aquest dimecres el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona. Allà, acompanyada de José Luis Martín, secretari general del PP a la província i portaveu a l'Ajuntament de Tarragona, i Mario García, portaveu del partit a l'Ajuntament de Salou, s'ha reunit amb la degana de la institució, Estela Martín. Després de la reunió ha aprofitat per denunciar la manca d'una Ciutat de la Justícia a Tarragona: «La Generalitat ens castiga amb una llista interminable de greuges a la ciutat, com la falta d'inversió a l'Hospital Joan XXIII, a la ciutat residencial i en tants llocs de la nostra ciutat, però avui volem deixar en evidència la falta d'inversió a la seu judicial de Tarragona».Rodríguez Moranta ha assenyalat que Catalunya té «ciutats judicials a Barcelona i en gairebé tots els partits judicials, mentre que Tarragona és l'única capital de província de Catalunya que no té seu judicial única, i els seus òrgans judicials estan repartits per més de sis espais en la ciutat». Tot això, afegeix, «mentre que poblacions del nostre entorn, com Reus o el Vendrell la tenen, i l'última que va ser inaugurada a finals de 2019 va ser la de Tortosa».La candidata sosté que l'actitud amb la Ciutat de la Justícia es repeteix en altres infraestructures «falses promeses» que no deriven en actuacions. Així, denuncia, «el 2007 la consellera de Justícia, en una visita a la nostra ciutat, va manifestar públicament que el 2009 la ciutat de la justícia de Tarragona o fòrum judicial, seria una realitat. Han passat més de deu anys -sentencia- sense que s'hagi fet res».«La Ciutat de la Justícia de Tarragona -ha explicat-, està pressupostada aproximadament en 60 milions d'euros, i la Generalitat diu que no té diners a hores d'ara per sufragar aquesta infraestructura; mentrestant, l'any passat es van dedicar 73 milions a l'anomenada 'acció exterior'».«Des del Partit Popular, com recull el nostre projecte de ciutat en les últimes eleccions, apostem per recuperar l'edifici de la Tabacalera com a lloc en el qual es podria instal·lar aquesta Ciutat judicial, el que suposaria, d'altra banda, donar una empenta a la zona on es troba la Tabacalera i el seu entorn», defensa Rodríguez Moranta. El Partit Popular, apunta, segueix «apostant per aquest emplaçament».