Gairebé una trentena de propostes conformen la nova programació de Teatres Tarragona

Actualitzada 10/02/2021 a les 13:04

Nou sistema de venda d'entrades

La nova programació de Teatres Tarragona comptarà amb 27 propostes dels diferents àmbits de les arts escèniques que es podran veure del 20 de febrer a l'1 de juny. En total hi haurà dotze obres de teatre; deu concerts; un espectacle de dansa i quatre espectacles familiars, amb el cicle anomenat Petit Tarragona.El nou programa incorpora set espectacles que es van haver de cancel·lar l'any passat amb motiu de la pandèmia. Entre les obres que es podran veure hi ha 24hores d'una dona amb Sílvia Marsó, Gossos de la Sala Trono, Pedro Páramo de Mario Gas o La Cabra o qui és Sylvia, amb Jordi Bosch i Emma Vilarassau, entre d'altres. També s'incorporen dues propostes úniques del Festival Tarragona Sona Flamenc.Com a novetat, s'ha posat en funcionament un nou servei de venda d'entrades, que permetrà millorar i ampliar les prestacions d'aquesta eina. Aquesta permetrà agilitzar la compra d'abonaments, descomptes i altres serveis via online i un sistema de validació d'entrades àgil i amb integració de dades i resolució de conflictes d'entrades.