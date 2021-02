ERC reivindica la cultura com a motor de transformació i integració en ciutats com Tarragona

A Tarragona, el govern republicà treballa per fer efectiu el Pla de Biblioteques

Actualitzada 10/02/2021 a les 19:48

«Farem de la cultura un motor de transformació que generi llocs de treball, convivència, cohesió, integració i atracció de talent». Així s'ha expressat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà Vallhonrat, durant la visita que la candidatura d'Esquerra Republicana, que ell tanca en divuitena posició, ha fet al barri de Torreforta. Ha estat acompanyat per Carles Castillo Rosique, número 4, i per la consellera María José López. Per a Esquerra, un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer front als reptes als que com a societat hem de donar resposta clara i decidida. Invertir en cultura és invertir en la gent per fer una ciutat millor, segons Ricomà.A Tarragona, el govern republicà treballa per fer efectiu el Pla de Biblioteques per acabar amb el dèficit que la ciutat té en aquest àmbit, amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats entre totes les persones de les diferents zones. El govern d'ERC vol revertir una situació heretada després de 12 anys d'inacció socialista. En aquest sentit, aquest 2021 es tirarà endavant el projecte de la nova biblioteca de Torreforta al mercat del barri. Aquest any s'ha pressupostat també una nova biblioteca a Sant Pere i Sant Pau, que, aprofitant un local municipal, es convertirà en la primera biblioteca pública del barri.L'alcalde també ha explicat que Tarragona creu en els centres cívics com a equipaments culturals de proximitat i que funcionin en xarxa, per estendre la programació cultural a tots els centres cívics. En el darrer any, i malgrat la pandèmia, ja s'ha treballat amb aquest esperit de fer arribar la cultura als barris. Alhora, Esquerra aposta fermament per les festes populars més obertes.Ricomà també ha destacat la força del carnaval tarragoní, dels més reconeguts a Catalunya per la seva combinació d'actes tradicionals i l'espectacularitat i treball artístic i artesanal en l'elaboració de la indumentària de les diferents comparses participants. Tarragona compta amb més de 3.000 comparsers d'arreu de la ciutat, destacant la implicació dels veïns de tots els barris, especialment dels de Ponent i del Nord. Aquest any el carnaval compleix 40 anys.Carles Castillo, per la seva banda, ha explicat quines són les grans línies programàtiques d'Esquerra en l'àmbit cultural, que dibuixen un país que «faci de la cultura, com a bé essencial, el quart pilar de l'estat de benestar, un país culte, cohesionat i fort en la seva identitat que promogui el pensament crític i l'empoderament ciutadà i el gaudi estètic». Algunes propostes en aquest sentit són augmentar la despesa en cultura, promoure ajuts directes a professionals de la cultura i reclamar la rebaixa de l'IVA cultural al 4%.