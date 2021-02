Els guies turístics de Tarragona perden entre un 80% i un 90% de visites el 2020

Actualitzada 10/02/2021 a les 07:38

El 2020 va ser un any negre pels guies turístics de Tarragona. La pandèmia ha castigat severament el Turisme, un sector totalment depenent de la mobilitat interterritorial. Si la restauració i els hotels han esdevingut els grans damnificats per l'impacte de la covid a les terres tarragonines, els guies turístics locals també han vist com la seva activitat ha caigut sota mínims, quedant en gairebé testimonial. Durant el 2020, els professionals de la ciutat van liderar entre un 80% i un 90% menys de visites que el 2019. Davant la situació actual de la pandèmia i el baix ritme de vacunació, les expectatives per aquest 2021 tampoc són esperançadores.

L'estat actual dels guies turístics de Tarragona és molt delicat. La pandèmia ha impedit una arribada massiva de turistes a la ciutat des de fa ja gairebé un any. «La crisi del sector és molt important, estem parlant d'un descens de visites superior al 80% respecte el 2019», lamentava Xavier Mejuto. El gerent d'Itinere destacava «el desànim general en aquests moments difícils», ja que si bé el període entre juliol i setembre va registrar «força turisme local», a partir del segon cap de setmana d'octubre, amb l'enduriment de restriccions, «l'activitat ha estat mínima». Per a Mejuto, el principal impediment ha estat «el turisme internacional, que ha estat en fora de joc».

La situació d'Itinere és molt diferent de la de fa just un any, poques setmanes abans de l'esclat de la pandèmia. Aleshores l'empresa, amb quatre treballadors fixes, «arribava eventualment a una desena de guies en temporada alta», segons Mejuto. Si més no, els quatre guies de la plantilla van ser suficients per afrontar l'estiu, i Itinere es troba en situació d'ERTO des de fa mesos. «Entenem que dins el turisme els restaurants i els hotels són més essencials, però nosaltres hem rebut ajudes amb comptagotes». Ara, les esperances de la primavera passen «per les escoles, amb els grups de nens haurem de tirar endavant», admetia Mejuto.

Grups petits insostenibles

Com molts sectors econòmics durant la pandèmia, hi ha empreses de guies turístics de la ciutat que han hagut de reinventar la seva activitat els darrers mesos. És el cas de Tarraco Guide Bureau, que al seu local de la Rambla Nova hi han obert una botiga de menjar ecològic i de quilòmetre zero especialitzada en iogurts i creps. La situació de l'empresa és a dia d'avui molt delicada. «Hem perdut el 90% de visites guiades», detallava el director, Ramon Comes. La Tarraco Guide Bureau és una agència especialitzada en turistes de creuers: «De 67 creuers el 2019 vam passar a zero el 2020». El fet que les reunions siguin d'un màxim de sis persones també els ha afectat els darrers mesos, ja que el guia compta i només poden haver-hi cinc turistes: «Les visites de grups més petits les acabem anul·lant perquè no surten a compte», deia Comes.

Altres empreses tarragonines, com Bettatur Serveis Turístics, també han patit la pràctica desaparició del turisme. Aquesta empresa ofereix altres serveis a banda de les visites guiades, «i encara sort, sinó haguéssim tancat l'empresa», reconeixia la responsable de les visites turístiques, Noemí Busquets. La facturació de Bettatut des de l'arribada de la covid en termes de visites ha estat nul·la, però esperen que a la primavera els ajudin les visites escolars.