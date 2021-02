Els comuns plantegen crear 300.000 nous llocs de treball al sector públic

Desequilibri territorial

Durant l'acte, on ha estat acompanyat de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, Gallego ha remarcat que el 14-F hi ha en joc «no només el canvi que Catalunya mereix, sinó que també com se surt de a crisi». El candidat ha dit que votar els comuns a les eleccions «és votar el salari mínim interprofessional, la regulació de preus de lloguer, blindar les pensions i acabar amb la reforma laboral». «La gent d'esquerres sap que no fallarem, ni aquí ni a l'Estat», ha promès.En relació al govern espanyol, Gallego també ha demanat «força» per a Díaz «davant els poders econòmics i les renúncies o pals a les rodes» que pugui trobar-se «en la seva gestió diària».Gallego ha insistit que després d'aquestes eleccions no es podrà governar en solitari i ha advertit que s'haurà d'escollir entre «continuar instal·lats en u govern de baralles estèrils» i un govern de coalició «orientat a l'esquerra i amb les persones al centre».Gallego també ha defensat que hi ha «un greu desequilibri territorial» a Catalunya i ha alertat sobre la situació «crítica» a les Terres de l'Ebre on creu que «el desgovern i la manca d'estratègies integrals» han posat en perill el territori.En un sentit similar s'ha expressat Jordi Jordan, el candidat per Tarragona, que ha reivindicat els comuns com la «garantia d'un Delta amb futur» i amb inversió «davant els zero euros destinats per la Generalitat». «Som la garantia de l'equitat territorial, de les oportunitats per a tots i cadascuna de les comarques», ha resumit.